El campeón vive un regreso al Camp Nou con acento alemán

El jugador brasileño del FC Barcelona Raphinha. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona se enfrenta este jueves al Athletic Club en el Spotify Camp Nou (21.00 horas/DAZN), correspondiente a la jornada 1, en un encuentro que será el primero oficial de la temporada en casa para el vigente campeón de Liga, en el que si consigue la victoria ante los 'leones', entrenados por el alemán Edin Terzic, asaltaría lo más alto de la clasificación de LaLiga EA Sports.

El campeón de LaLiga EA Sports regresa al Camp Nou, un estadio en el que debe cimentar gran parte de sus opciones de levantar su tercer título consecutivo de Liga. El pasado curso, los azulgranas consiguieron hacerse fuertes ante su público, ganando todos los partidos ligueros del curso. Ahora, ante el Athletic Club de Edin Terzic, quieren dar continuidad al ese inmaculado rendimiento y sumar tres puntos que lo aupen al liderato.

Y es que, solo es el segundo partido liguero, pero la goleada conseguida en el estreno frente al Elche (0-5) da la posibilidad a los 'culers' de tomar el primer puesto de la clasificación a las primeras de cambio. Un triunfo brillante en tierras ilicitanas en el que los pupilos de Hansi Flick demostraron mantener intacta su hambre de triunfos, pasando por encima en lo futbolístico y físico de su rival.

Un encuentro que sirvió para demostrar que, a pesar de que el equipo ha perdido a sus dos máximos goleadores del curso pasado, Robert Lewandowski y Ferran Torres, los atacantes de la actual plantilla pueden ser suficientes. Los dobletes de Raphinha, Fermín López y el estreno goleador de Karim Adeyemi así lo acreditan. De hecho, tanto ellos como el recién llegado Anthony Gordon dejaron muy buenas sensaciones.

Ante el Athletic Club, que no gana en el Camp Nou desde el año 2001, el técnico alemán podría darle su primera titularidad al internacional inglés, que tuvo un impacto inmediato en el Martínez Valero con dos asistencias en seis minutos. Gordon podría ocupar el costado izquierdo, compartiendo tridente con Raphinha y Lamine Yamal. Un Lamine al que se le vio desdibujado en Elche pero que frente a los rojiblancos suele sacar su mejor versión. No en vano es el segundo equipo al que más goles ha marcado en su carrera (4).

Además de la de Gordon, el FC Barcelona tendrá que reajustar la medular, ya que Gavi no estará disponible. Su lugar lo ocuparía Pedri, que ya fue su sustituto en el Martínez Valero. El que parece que seguirá como titular es Marc Bernal, ante la puesta a punto de Rodri Hernández que, eso sí, podría debutar como azulgrana frente al Athletic tras entrar por primera vez en la convocatoria. En defensa, Jules Koundé, Pau Cubarsí y Joao Cancelo podrían entrar al once.

Enfrente estará el nuevo Athletic Club de Edin Terzic, que llega al Camp Nou después de un decepcionante debut ante el Sevilla en San Mamés (1-3). Una expulsión prematura de Yuri Berchiche, que no podrá estar en la ciudad condal, marcó un encuentro en el que los 'leones' demostraron garra y ambición pese al resultado. De hecho, los debut de Beñat Gerenabarrena y el rendimiento de Peio Canales en su vuelta fueron algunas de las notas positivas del encuentro.

El técnico alemán y su equipo tendrán la oportunidad de reforzar su propuesta futbolística con un buen resultado en un campo maldito para el Athletic en el siglo XXI --25 derrotas, cinco empates y una victoria--. Además, será un duelo especial para Terzic, ya que viajó a Barcelona el pasado mes de febrero para compartir unos días junto a Hansi Flick, al que le une una amistad. Será el segundo duelo entre ambos después del Bayern Múnich 4-2 al Borussia Dortmund de Bundesliga en el año 2021.

En el Camp Nou, se espera ver un once del Athletic más reconocible que el del debut en San Mamés, en el que los campeones del mundo Aymeric Laporte y Nico Williams fueron suplentes. Ambos, pretendidos en su momento por los azulgranas, apuntan a titulares, aportando al equipo desborde y verticalidad en ataque así como solidez en la defensa. Sin embargo, en la previa del partido, Terzic comentó que serán especialmente cuidadosos con Nico Williams.

Además de ellos, Iñigo Ruiz de Galarreta y Mikel Jauregizar podrían entrar en la medular, así como Hugo Rincón en el lateral o carril diestro. Y es que esa es una de las grandes dudas en los rojiblancos para el partido, si Terzic apostará o no por una defensa con tres centrales y dos carrileros, algo que probó durante la pretemporada.

Si lo hiciera, jugadores como Álex Berenguer y Johaneko Louis-Jean se sumarían a Adama Boiro en la pugna por la banda izquieda. Por otro lado, los grandes damnificados podrían ser Oihan Sancet y Gorka Guruzeta. En el centro del campo jugadores de más trabajo y despliegue físico como Peio Canales podrían dejar al navarro fuera, igual que ocurriría en la punta de ataque con el guipuzcoano, que sería relegado por los Williams, en busca de mayor velocidad y verticalidad en los ataques.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

FC BARCELONA: Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí, Cancelo; Pedri, Bernal; Lamine Yamal, Fermín, Gordon; y Raphinha.

ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Hugo Rincón, Yeray, Laporte, Paredes, Berenguer; Jauregizar, Galarreta, Peio Canales; Nico Williams e Iñaki Williams.

--ÁRBITRO: Ortíz Arias (C. Madrileño).

--ESTADIO: Spotify Camp Nou.

--HORA: 21.00/DAZN LaLiga.