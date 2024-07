Las candidatas más sólidas viven una 'final' anticipada

España afronta el reto más complejo de la EURO ante la anfitriona Alemania, un duelo por las 'semis' entre los mejores del torneo



MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

España y Alemania se ven las caras este viernes (18.00) en los cuartos de final de la Eurocopa 2024, una 'final' anticipada entre las dos candidatas más sólidas y que mejor fútbol han desplegado rodeada por la posibilidad de que sea el último encuentro de la carrera de Toni Kroos y por el ruido de los comentarios desde Alemania, país anfitrión, contra 'La Roja'.

El MHPArena de Stuttgart será el escenario del vibrante primer gran examen para ambas selecciones, cuyo desempeño está siendo el más notable del torneo. La intensidad y el ritmo alto están asegurados en un duelo sin claro favorito entre los dos equipos más laureados de la competición, con tres trofeos cada uno.

Será la primera vez que ambos combinados se crucen en las eliminatorias de un gran torneo desde 2010, cuando 'La Roja' venció por la mínima en semifinales a los germanos para levantar después el Mundial. La rivalidad entre las dos naciones viene de lejos, con el 1-1 de la fase de grupos de Qatar 2022 como precedente más reciente, aunque España acumula 36 años sin perder contra los teutones, con el 6-0 de la Liga de Naciones en 2020 como gran obra.

Esa dolorosa goleada estará en la mente de los jugadores alemanes, que están ante su gran oportunidad de demostrar que quieren adjudicarse este trofeo, ante todo su país y dejando en el camino a la selección más vistosa hasta el momento. La 'Mannschaft' ha pisado en cuatro ocasiones los cuartos en la EURO y ha avanzado a semifinales en todas ellas, aunque es cierto que su historial en grandes competiciones desde 2016 --última vez que avanzó a cuartos-- es pobre.

España, campeona continental en 1964, 2008 y 2012, no cae ante Alemania en ninguna competición desde 1988. Y ahora se cruza de nuevo en su camino como la única selección con pleno de triunfos, y con solo un gol en contra --en propia meta de Le Normand ante Georgia en octavos--. Los de Luis de la Fuente necesitaron remontar ese primer tanto georgiano para estar en estos cuartos, aunque la segunda parte fue muy positiva y más que convincente para afrontar ahora este partido crucial para el destino de 'La Roja'.

El 4-1 frente a Georgia fue una muestra de intenciones y carácter, con la aportación especial de los extremos Nico Williams, con golazo incluido, y Lamine Yamal, hasta ahora imbatible para los laterales. Los dos 'juveniles' españoles son la punta de lanza de un sistema que cuida, pero sin sobar, el balón y sabe adaptarse a cada situación.

Los dos mejores laterales del torneo, Dani Carvajal y Marc Cucurella, rayando el sobresaliente y la eclosión de Fabián Ruiz, junto al temple de Rodri, son el sostén de la 'rebeldía' y la 'irreverencia' de Williams y Yamal, que esperan encontrar en Álvaro Morata y Pedri González a sus mejores aliados. El azulgrana es la única duda del once por la posible entrada de Dani Olmo, pero no parece que De la Fuente vaya a tocar lo que funciona.

También parece tener claro su once un Julian Nagelsmann que ha conseguido aunar las piezas de una generación talentosa, que sostiene la fiabilidad de Toni Kroos --sin él ganaron 2/10 partidos y con él no han perdido en los últimos ocho--, que podría estar ante el último encuentro de su carrera, y la letal elegancia de Jamal Musiala. El atacante del Bayern (3 goles) y Kai Havertz (2) serán la amenaza, mientras Niclas Füllkrug espera en el banquillo y Leroy Sané apunta a acompañar a los otros dos, a no ser que aparezca Florian Wirtz para apuntalar la medular.

Después de perderse por sanción los octavos ante Dinamarca, Jonathan Tah volvería al once acompañando a Antonio Rüdiger, aunque la actuación de Nico Schlotterbeck frente a los daneses fue de reseñar. En ese duelo, Alemania fue superior y gozó de las mejores ocasiones, aunque necesitó un gol en contra anulado por centímetros para despertar, gracias a un penalti a favor, para vencer por 2-0.

Duelo de titanes en Stuttgart que enfrentará a la verticalidad y serenidad españolas con la intensa elegancia alemana, en la gran prueba para una defensa de 'La Roja' que, a priori, apuntaba a ser el eslabón débil. Además, el encuentro llega rodeado por los menosprecios hacia el combinado español. "Son pequeños e inexpertos", dijo el exportero Lehmann, en una previa algo picante, ya que desde el otro lado hablan de 'jubilar' a Kroos.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

ESPAÑA: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Pedri; Lamine Yamal, Morata y Nico Williams.

ALEMANIA: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum; Andrich, Kroos, Gündogan; Sané, Havertz y Musiala.

--ÁRBITRO: Anthony Taylor (ING).

--ESTADIO: MHPArena (Stuttgart).

--HORA: 18.00/La 1.