Carlos Espí hace creer al Levante

Carlos Espí en el Levante UD-Getafe CF del Ciutat de València - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Levante UD ha firmado este lunes un vital triunfo por la permanencia ante el Getafe CF (1-0) en el último partido de la trigésima primera jornada de LaLiga EA Sports, en el que un gol de Carlos Espí, expulsado a los ocho minutos antes de que el árbitro corrigiese su decisión, bastó a los granotas para atar los tres puntos, todo a pesar de la resistencia de un David Soria que mantuvo en la lucha a los de José Bordalás al detener dos penaltis.

En el último encuentro de la Jornada Retro de LaLiga, con los granotas vistiendo de blanco con franja transversal negra y los azulones de rojo, Kareem Tunde avisó cinco minutos después de empezar con un disparo que repelió el larguero, y Ugo Raghouber lo intentó también desde la frontal un par de minutos más tarde, aunque remató por encima del travesaño.

En el minuto 8, todo amenazó con saltar por los aires en el Ciutat de València cuando Quintero González le mostró la roja directa a Carlos Espí por una entrada sobre Djené, aunque tras acudir al VAR corrigió su decisión y lo dejó finalmente en amarilla al ver que el futbolista local recogía el pie en el momento del impacto.

Los de Luís Castro, que no pudo estar presente en el banquillo por sanción, siguieron acercándose con un peligroso centro de Kiko Femenía al que no llegó nadie, e incluso consiguieron ver puerta en el 27 en una vaselina de Pablo Martínez ante David Soria, pero el tanto fue anulado por fuera de juego.

No fue hasta superada la primera media hora cuando los de José Bordalás, este lunes también en la grada, consiguieron llegar al área de Mathew Ryan, con Juan Iglesias como protagonista, mientras atrás conseguían guarecerse acumulando gente en el área.

Siguió insistiendo el Levante tras el descanso. Espí remató por encima del larguero antes de que llegase la primera gran oportunidad para adelantarse, después de un penalti de Domingos Duarte sobre Iván Romero en el minuto 61; Dela se plantó ante el punto fatídico y disparó, pero Soria le adivinó el lanzamiento.

Tunde e Iván Romero continuaron buscando el gol, y el premio a la insistencia llegó en el 83, después de que Manu Sánchez pusiese un centro al punto de penalti que Espí, de cabeza, se encargó de mandar el esférico al fondo de las mallas.

El cuadro valenciano todavía tuvo la oportunidad de aumentar la renta justo antes del descuento, cuando una mano en el área de Zaid Romero tras un disparo de Iván Romero fue sancionada con penalti y expulsión. Sin embargo, Soria volvió a emerger para detener, esta vez, el disparo al propio Romero.

De esta manera, el Levante abandona la última plaza y alcanza los 29 puntos, que le dejan a solo cuatro puntos de la zona de permanencia, que marca el Deportivo Alavés. El Getafe, por su parte, interrumpe una serie de dos triunfos seguidos y se queda con 41 unidades, a tres de la sexta plaza.