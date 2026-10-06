Carragher: "El Manchester City debería enfrentarse a una sanción de entre tres y cinco años"

Archivo - El exfutbolista inglés Jamie Carragher. - Mike Egerton/PA Wire/dpa - Archivo

LONDRES, 6 Oct. (PA Media/dpa/EP) -

El exfutbolista inglés del Liverpool FC Jamie Carragher defendió que el Manchester City debería enfrentarse a una sanción "de varios años, entre tres y cinco", por sus irregularidades financieras por las que infringieron las normas de la Premier League.

Una comisión independiente declaró al City culpable de infringir las normas de la Premier League en un informe de contundente publicado la semana pasada, contra el que el club ha presentado un recurso. Este determinó que el club infló sus ingresos en más de 970 millones de euros durante un periodo de nueve temporadas, entre la 2009-10 y la 2017-18.

"Si la gente habla de una penalización de 80 ó 100 puntos, eso supone poco más de una temporada, lo que te lleva al descenso y luego vuelves a subir. Y creo que algunos jugadores se marcharían, pero otros dirían: 'Podría aguantarlo durante un año'", dijo Carragher en declaraciones al programa 'The Overlap Fan Debate' de Sky Bet.

Sin embargo, el exfutbolista es partidario de una sanción más dura. "Pero creo que, como esto se ha prolongado tanto tiempo, el castigo debería extenderse a lo largo de varios años, de tres a cinco", defendió el ex defensa central.

Tras el parón internacional, el Manchester City vuelve a la Premier League este domingo, cuando se enfrente en Anfield a las 17.30 horas al Liverpool, posiblemente su mayor rival por los títulos en la última década.