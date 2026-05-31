Castellón-Almería y Las Palmas-Málaga, 'playoffs' del ascenso a LaLiga EA Sports

Deportivo de La Coruña - UD Las Palmas - LALIGA

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

La última jornada de la temporada regular de LaLiga Hypermotion no dejó cambios en el 'Top 6' y Castellón-Almería y Las Palmas-Málaga serán los 'playoffs' en busca del último billete a la elite.

El Burgos, que aspiraba a colarse en la zona de promoción, ganó también su último partido, 1-0 al Andorra, pero se quedó séptimo con 72 puntos, los mismos que el Castellón, que tendrá la vuelta de su eliminatoria en Almería, tercero. Igualmente, Las Palmas, quinto, se medirá primero en casa y después en Málaga, cuarto.

Por otro lado, el Racing de Santander goleó (4-1) al Cádiz para proclamarse campeón de la Segunda División en El Sardinero. El Deportivo de La Coruña, que tenía ya asegurado el otro ascenso directo a LaLiga EA Sports, perdió (1-2) con Las Palmas. En el turno de las 21.00 en Butarque, Leganés y Mirandés se jugarán la permanencia en un dramático duelo directo.