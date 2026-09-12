El Castellón asalta Montilivi para seguir líder de LaLiga Hypermotion

Archivo - Agustin Sienra del CD Castellón - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La quinta jornada de LaLiga Hypermotion ha dejado este sábado en lo más alto de la tabla al CD Castellón tras asaltar Montilivi en un ajustado encuentro ante el Girona FC (1-2), en una jornada en la que la UD Las Palmas asaltó el feudo del Cádiz CF (0-1) para encaramarse a las posiciones de privilegio y el Córdoba, que cayó en casa contra la UD Almería (0-2), sigue en problema.

El duelo estrella del día entre Girona y Castellón comenzó de cara para los locales, que se adelantaron en el minuto 7 por medio de Holmes Junior al aprovechar un balón suelto tras un rechace de Romain Matthys. Las contrariedades no tardaron en aparecer para el conjunto gerundense, que perdió a Bryan Gil por lesión en el primer cuarto de hora y tuvo que sostener la ventaja gracias a intervenciones de mérito de Gazzaniga ante los avisos orelluts.

El punto de inflexión del choque llegó en el arranque del segundo acto, cuando Abel Ruiz vio la segunda tarjeta amarilla en el minuto 52 y dejó al Girona con diez futbolistas. Apenas tres minutos antes, al Castellón se le había anulado un gol a Juanjo Nieto tras la revisión del VAR por salir la pelota previamente por la línea de fondo, pero la inferioridad local terminó descompensando por completo la balanza.

Con un jugador más, el cuadro visitante volcó su ataque sobre el campo rojiblanco y encontró el premio en un tramo final frenético. Agustín Sienra restableció las tablas en el minuto 82 al empujar un rechace en el área, y apenas cuatro minutos después, en el 86, Álvaro García culminó la remontada cabeceando a la red un disparo rechazado de Ousmane Camara. Con esta victoria por 1-2, el Castellón se lleva tres puntos de oro de un escenario exigente y sigue primero.

También festejó su resultado el filial donostiarra, al ganar la Real Sociedad B al FC Andorra (1-3) en el Estadi Nacional del Principat, en un triunfo incontestable cimentado en una brillante primera parte. Dani Díaz inauguró el electrónico en el minuto 10 con un disparo a la escuadra tras un rápido contragolpe, Lander Astiazarán amplió la brecha en el 33 e Iñaki Rupérez dejó el choque encarrilado en el 40 situando el 0-3 antes del descanso.

En la reanudación, el conjunto andorrano intentó reaccionar con varios cambios de refresco y logró maquillar el resultado en el minuto 69 con un tanto de Lautaro de León. Pese al empuje final del cuadro local, el filial donostiarra contuvo los arrebatos andorranos sin mayores apuros para certificar tres puntos de mérito a domicilio.

La UD Las Palmas logró una importante victoria por 0-1 en el JP Financial Estadio ante un Cádiz CF golpeado y que sigue sin ganar. Tras una primera mitad repleta de intervención arbitral --con goles anulados por el VAR a Bonfanti por mano previa y a García Pascual por fuera de juego--, el zaguero Enrique Clemente anotó el único tanto del encuentro en el minuto 59 aprovechando la pasividad defensiva local tras un rechace de Ezkieta.

El equipo cadista buscó la igualada en el tramo final con la entrada de Vladys y el debut de Petit, pero Caro se rehízo de un desajuste previo deteniendo un mano a mano clave ante García Pascual. Con este resultado, el bando insular se aúpa a la segunda plaza de la clasificación, mientras que los hombres de Celades continúan en dinámica negativa rozando los puestos de peligro.

Mientras, en Granada hubo tablas entre los locales y el Albacete, un reparto de puntos en Los Cármenes en un partido lleno de alternativas. Tras un primer acto equilibrado en el que Mario Soberón estrelló un balón en el poste para los visitantes, el conjunto nazarí cobró ventaja nada más salir de vestuarios gracias a un potente remate de Emeka a la escuadra en el minuto 49. La reacción manchega llegó en la recta final mediante el VAR, que advirtió de una falta de José Arnáiz sobre Lorenzo Aguado dentro del área. Higinio Marín no perdonó desde los once metros en el minuto 80 para colocar el 1-1 definitivo.

Pero si algún equip encendió la Hypermotion fue la UD Almería, que se impuso por 0-2 en su visita a El Arcángel en un choque donde fue de menos a más frente al Córdoba CF. A pesar de que los locales dominaron el primer tiempo liderados por el desborde de Carracedo por banda, el cuadro almeriense golpeó en el minuto 51 mediante una llegada al segundo palo de Cipenga tras centro de Baptistao.

El gol descolocó al equipo blanquiverde, que encajó el segundo en el minuto 70 por mediación de Thalys tras castigar una pérdida en la salida de balón local. El Córdoba vio cómo se le anulaba un tanto por fuera de juego en el tiempo añadido y el Almería amarró el triunfo pese a quedarse con diez hombres en el 94 por la expulsión de Quim Junyent. Un resultado que deja a los cordobeses en descenso y cuestionados por su propia afición.