El Castellón se deja dos puntos en el 90 ante la Cultural

Castellón-Cultural Leonesa - LALIGA

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El CD Castellón ha empatado este lunes con la Cultural y Deportiva Leonesa (1-1) en el último partido de la trigésima primera jornada de LaLiga Hypermotion, en la que un penalti transformado por Luis Chacón en el minuto 90 para los leoneses aumentó a cinco la racha de encuentros sin ganar el conjunto 'orellut'.

Después de una primera mitad sin goles en el Estadio Skyfi Castalia, los albinegros se adelantaron en el minuto 50 con un tanto de Ousmane Camara, pero los de Rubén de la Barrera salvaron un punto en el 90, cuando Luis Chacón se encargó de transformar un penalti cometido por Fadel.

De esta manera, el Castellón enlaza cinco compromisos sin conocer la victoria -dos empates y tres derrotas- y es sexto con los mismos 50 puntos con los que el Burgos CF espera su oportunidad fuera de los puestos de 'Playoff'; las posiciones de ascenso directo están a cinco puntos.

Por su parte, la 'Cultu', penúltima de la tabla, sigue sin ganar en liga desde el pasado 7 de diciembre y arrastra ya 13 encuentros ligueros sin saborear el triunfo. Con 28 unidades, está a ocho de la zona de salvación.

--RESULTADOS DE LA JORNADA 31 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Huesca - Almería 1-3.

-Sábado.

Leganés - Ceuta5-2.

Racing de Santander - Albacete0-4.

Andorra - Eibar0-1.

Cádiz - Málaga 0-3.

Deportivo de La Coruña - Zaragoza2-1.

-Domingo.

Burgos - Córdoba4-0.

Mirandés - Valladolid 2-1.

Real Sociedad B - Granada0-2.

Las Palmas - Sporting de Gijón 1-0.

-Lunes.

Castellón - Cultural Leonesa1-1.