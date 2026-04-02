El Castellón levanta el vuelo contra el Almería y Las Palmas responde en casa

Castellón - Almería - LALIGA

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Castellón se llevó (2-0) el duelo directo contra el Almería este jueves en la jornada 33 de LaLiga Hypermotion, mientras que la UD Las Palmas defendió su posición de 'playoff' con otro 2-0 ante el Granada.

El equipo de Pablo Hernández venció después de seis jornadas sin hacerlo en un duelo señalado contra los andaluces, para marcar el 'Top 6' con 54 puntos, por los 58 del Almería. El Castellón cumplió además como había hecho Las Palmas (54) esta misma tarde.

Ronaldo, en la primera parte, y otro gol de Pablo Santiago, ya en el descuento, dieron una alegría a Castalia. Igualmente, el Gran Canaria sonrió a los suyos, aunque tuvieron que escuchar el runrún en el primer tiempo. Los de Luis García reaccionaron con un buen segundo acto, y el impulso del 1-0 de Taisei Miyashiro. Cristian Gutiérrez confirmó el freno en la dinámica del Granada.

Por otro lado, el Eibar, con cinco victorias y un empate en los últimos seis partidos, se colocó con 51 puntos tras vencer (0-1) a la Real Sociedad B. El gol a los cuatro minutos de Anaitz Arbilla fue suficiente para que el equipo armero no fallase en el derbi y siga su escalada hacia la zona de promoción.

Además, la jornada terminó con el empate (1-1) entre Leganés y Real Zaragoza en Butarque. El equipo maño mereció más en su visita al sur de la capital, donde el cuadro madrileño tuvo poca producción en ataque, pero sumó un punto para mantener cinco con la zona de descenso que marca precisamente el Zaragoza. El mejor del partido fue el meta local Juan Soriano y los goles fueron de Óscar Plano y Francisco Moyano en el primer tiempo.

--RESULTADOS DE LA JORNADA 33 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Martes.

Mirandés - Albacete 1-1.

Deportivo de La Coruña - Córdoba 2-0.

Valladolid - Cádiz 3-0.

-Miércoles 1.

Andorra - Málaga 3-3.

Burgos - Ceuta 1-1.

Huesca - Cultural Leonesa 1-1.

Racing de Santander - Sporting de Gijón 3-1.

-Jueves 2.

Las Palmas - Granada 2-0.

Castellón - Almería 2-0.

Real Sociedad B - Eibar 0-1.

Leganés - Zaragoza 1-1.