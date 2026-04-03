Cata Coll, Mapi León, Paredes y Esther González regresan y Clara Pinedo se estrena en la lista para Wembley

Archivo - Cata Coll con la selección española de fútbol- Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista del Athletic Club Clara Pinedo es la principal novedad de la convocatoria de la selección española femenina de fútbol para los partidos de clasificación para el Mundial de Brasil 2027 ante Inglaterra y Ucrania, una lista para la que Sonia Bermúdez recupera a Cata Coll, Mapi León, Irene Paredes y Esther González.

La bilbaína se estrena en una lista de la absoluta de la que se caen respecto a la última convocatoria jugadoras como la guardameta Enith Salón, la sacrificada por la recuperación de Cata Coll; la defensa del Madrid CFF Sandra Villafañe; y las futbolistas del Everton Martina Fernández, Ornella Vignola e Inma Gabarro, esta última lesionada de gravedad.

Bermúdez ha ofrecido una lista de garantías para la que recupera a figuras clave como las azulgranas Cata Coll, Mapi León, Irene Paredes y la atacante del NJ/NY Gotham FC Esther González, ausente de la última concentración tras haber sido madre.

Además de Coll, repiten como porteras Adriana Nanclares (Athletic Club) y Misa Rodríguez (Real Madrid), mientras que en defensa han sido llamadas Laia Codina (Arsenal), María Méndez (Real Madrid), Irene Paredes (FC Barcelona), Mapi León (FC Barcelona), Aiara Agirrezabala (Real Sociedad), Olga Carmona (PSG), Jana Fernández (London City), Ona Batlle (FC Barcelona) y Eva Navarro (Real Madrid).

En un centro del campo sin las lesionadas Aitana Bonmatí y Laia Aleixandri, estarán como opciones Alexia Putellas (FC Barcelona), Patri Guijarro (FC Barcelona), Mariona Caldentey (Arsenal), Clara Serrajordi (FC Barcelona), Fiamma Benítez (Atlético de Madrid) y Clara Pinedo (Athletic Club).

Por último, completan la lista las delanteras Athenea del Castillo (Real Madrid), Claudia Pina (FC Barcelona), Salma Paralluelo (FC Barcelona), Esther González (NJ/NY Gotham FC), Vicky López (FC Barcelona), Edna Imade (Bayern de Múnich) y Lucía Corrales (London City).

La seleccionadora española comparecerá el próximo martes (12.30 horas) en el Salón Villalonga de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) para ofrecer todos los detalles sobre la convocatoria, un día antes de que las internacionales comiencen a llegar a la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para iniciar la concentración.

La campeona del mundo se medirá el martes 14 de abril (20.00 horas) en Wembley a Inglaterra, su principal rival para el billete directo al Mundial de Brasil. Ya el sábado 18 (16.00 horas) recibirá a Ucrania en el Nuevo Arcángel de Córdoba. España suma seis puntos tras sus victorias ante Islandia (3-0) y Ucrania (1-3).

--CONVOCATORIA DE LA SELECCIÓN.

PORTERAS: Cata Coll (FC Barcelona), (Athletic Club) y Misa Rodríguez (Real Madrid).

DEFENSAS: Laia Codina (Arsenal), María Méndez (Real Madrid), Irene Paredes (FC Barcelona), Mapi León (FC Barcelona), Aiara Agirrezabala (Real Sociedad), Olga Carmona (PSG), Jana Fernández (London City), Ona Batlle (FC Barcelona) y Eva Navarro (Real Madrid).

CENTROCAMPISTAS: Alexia Putellas (FC Barcelona), Patri Guijarro (FC Barcelona), Mariona Caldentey (Arsenal), Clara Serrajordi (FC Barcelona), Fiamma Benítez (Atlético de Madrid) y Clara Pinedo (Athletic Club).

DELANTERAS: Athenea del Castillo (Real Madrid), Claudia Pina (FC Barcelona), Salma Paralluelo (FC Barcelona), Esther González (NJ/NY Gotham FC), Vicky López (FC Barcelona), Edna Imade (Bayern de Múnich) y Lucía Corrales (London City).