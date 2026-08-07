Cata Coll: "Queremos ganar otra vez todo y con más presión, mejor jugaremos"

La portera del Barça Femení Cata Coll atiende a los medios en el 'stage' de Andorra La Vella (Andorra), el viernes 7 de agosto de 2026 - EUROPA PRESS

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portera del FC Barcelona y de la selección española Cata Coll ha asegurado este viernes que el equipo afronta con "tranquilidad" y "mucha ambición" una nueva temporada tras haberlo ganado todo el curso pasado y destacó que las nuevas incorporaciones y las jóvenes de La Masia están aportando "mucha actitud" y "muchas ganas de hacer algo grande", al tiempo que subrayó que el objetivo vuelve a ser "ganar otra vez todo".

"Sabemos dónde estamos y el club que representamos y también sabemos lo que queremos hacer y queremos ganar otra vez todo. No sé si saldrá, pero yo creo que somos un equipo que aguanta bastante bien la presión y que con más presión, mejor jugaremos", afirmó Cata Coll en declaraciones a los medios desplazados a Andorra, entre ellos Europa Press, después del entrenamiento matinal del Barça Femení en el Estadi Comunal de Andorra la Vella.

La guardameta balear valoró positivamente los primeros días de 'stage' y destacó las condiciones de Andorra para preparar la nueva temporada. "Bien, muy bien. Cuando tenemos que estar aquí en Andorra, hace menos calor, se agradece mucho", explicó.

En este sentido, consideró que la concentración también está sirviendo para integrar a las futbolistas más jóvenes. "Creo que este 'stage' también sirve para eso, para que las nuevas jugadoras del B se sientan como en casa, que se integren lo máximo posible en el equipo", señaló, antes de remarcar que el objetivo es "consolidar ser un equipo solidario".

Coll se mostró sorprendida por el nivel de las futbolistas que están llegando desde las categorías inferiores y destacó especialmente el futuro que tiene La Masia. "Todas me sorprenden, sobre todo también las que son de La Masia, que tienen 15 años, que están pujando. Es increíble lo que viene de abajo, creo que hay un futuro enorme y creo que lo hemos de cuidar", afirmó.

"También, como se dice, hay gente que viene de fuera y ahora que, sobre todo, ha venido gente muy joven, se nota que estamos haciendo un buen trabajo. El objetivo de aquí es intentar guiarlas un poco, pero que continuemos haciendo un buen trabajo y puedan llegar al primer equipo y tener minutos", añadió.

Sobre la renovación de la plantilla y la salida de algunas futbolistas importantes, la portera explicó que afronta el nuevo proyecto con confianza. "Yo, con tranquilidad. Siempre he estado segura de lo que ha pasado con este escudo, de que me quería quedar aquí más años, y yo estoy muy tranquila de este proyecto, de la ambición de este proyecto", manifestó.

"Se ha ido gente sensible, sobre todo que no lo hagan como personas que son, pero creo que hay gente con mucha actitud, con mucha ambición y con muchas ganas de hacer algo grande y creo que eso también nos motiva a las que estamos aquí, de volver a seguir haciendo cosas y, como digo, que estén en el Barça para intentar ganar títulos y tener esa ambición intacta para seguir haciendo", agregó.

En cuanto a la remodelación de la defensa tras la salida de Mapi León, Cata Coll destacó la calidad de las alternativas que tiene el equipo. "Como jugadora, creo que Mapi tenía uno de los mejores pies izquierdos que he visto en la vida, pero bueno, creo que Irene Paredes y Martina Fernández están ahí, y que Laia Aleixandri, que se está recuperando, están a un nivel muy bueno", explicó.

"Confío en ellas ciegamente, tanto yo como todo el equipo, y sé que será una temporada increíble y que se hablará mucho de ellas", añadió.

La internacional española también explicó que el cuerpo técnico está poniendo especial énfasis en que las nuevas futbolistas interioricen los mecanismos del juego azulgrana. "Creo que ahora el hincapié es, sobre todo, que la gente que viene de abajo y las que vienen nuevas se integren en el juego del Barça, que vayan poco a poco cogiendo mecanismos que salgan solos", señaló.

"Yo creo que es automatizar cosas para que se sientan lo más cómodas posible jugando, sabiendo que hay gente que lleva muchos años y les sale solo, pues que ellas también vayan pillando poco a poco este estilo del Barça", indicó, dando valor a la huella del técnico, Pere Romeu.

La guardameta también valoró la llegada de dos nuevas porteras, entre ellas la estadounidense Tyler McCamey, y consideró positiva la competencia por el puesto. "Muy bien, creo que se han integrado muy bien. Vienen obviamente de un estilo muy diferente al Barça, pero creo que se han adaptado muy bien. Intentar ayudarles con lo máximo que puedan", explicó.

Preguntada también por el reciente título mundial conquistado por la selección española masculina y por si consideraba que el éxito logrado por las futbolistas españolas en 2023 debía reivindicarse todavía más. "A ver, yo creo que en el momento que lo conseguimos se hizo repercusión de todo lo que hicimos, igual que los chicos ganaron el Mundial, que para mí fue algo increíble", respondió.

"Siempre he dicho que no me gusta el fútbol y el Mundial lo vi, o sea que, la verdad, me lo pasé muy bien viendo a España jugar. Pero también pienso que cuando ganamos todo también se nos hizo la repercusión que merecíamos y súper contenta por eso", agregó.

Por último, Cata Coll reconoció que la ausencia de compañeras que han compartido muchos años de vestuario, como Alexia Putellas, Mapi León, Ona Batlle o Salma Paralluelo "se hace extraña", aunque subrayó que el equipo ya está centrado en las nuevas futbolistas. "Yo creo que te adaptas, ¿no? Como todo. Obviamente es raro, porque con muchas llevas muchos años compartiendo vestuario", explicó.

"Y sobre todo en el Barça, pues que ves sus nombres aún que están ahí, pues entonces te acuerdas de cosas, pero obviamente es una etapa que ya ha pasado, que la hemos disfrutado muchísimo y creo que ahora el equipo está muy enfocado en las que han venido, en que se puedan adaptar lo máximo posible a nuestro juego", concluyó.