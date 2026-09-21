El CD Leganés y Amix acuerdan la renovación de su patrocinio como proveedor de suplementación deportiva

El CD Leganés y Amix han acordado la renovación de su patrocinio como proveedor de suplementación deportiva. - AMIX

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El CD Leganés y Amix han alcanzado un acuerdo para la renovación de su vínculo de patrocinio, por el que la marca de suplementación deportiva continuará como proveedor nutricional oficial del club pepinero.

Amix seguirá así acompañando a los futbolistas del Leganés en su preparación y rendimiento diario, aportando su experiencia y una gama de productos nutricionales orientados al deporte de alto nivel.

Además de mantener su condición de proveedor nutricional oficial del CD Leganés, la marca reforzará su visibilidad dentro de los activos publicitarios del club. Amix estará presente en la manga de entrenamiento de la primera plantilla y contará con presencia en los soportes de UTV LED durante los encuentros disputados en el Estadio Ontime Butarque.

El CD Leganés ha agradecido a Amix la confianza depositada en su proyecto y celebra la continuidad de una alianza estratégica que "seguirá contribuyendo al desarrollo y rendimiento" de sus equipos.