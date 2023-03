Ceballos: "Me gustaría ser un referente en esta selección"

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Real Madrid y la selección española Dani Ceballos confesó este lunes que le "gustaría ser un referente" en el actual combinado nacional, bajo el mando del nuevo seleccionador, Luis de la Fuente, al que ve como "el entrenador idóneo para seguir potenciando" a los futbolistas en esta nueva etapa.

"Han sido tres años en los que no he tenido prácticamente la oportunidad de jugar con la selección. Vengo con mucha ilusión y muchas ganas, sabía de mi trabajo y sacrifico, sabía que esa oportunidad me iba a llegar de nuevo. Es momento de vivir la experiencia al máximo y disfrutar en el campo, que es lo mas importante", indicó Ceballos en declaraciones publicadas por los medios de comunicación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en redes sociales.

El de Utrera disputó su último partido con 'La Roja' en octubre de 2020, con Luis Enrique Martínez en el banquillo, y ahora regresa a la selección de la mano de De la Fuente, con el que ha vivido "de los momentos más felices" de su carrera, con los Europeos Sub-19 y Sub-21 como "grandes logros".

"Lo conozco desde hace muchos años, tiene mucho carácter y es muy emocional, para este tipo de selección, con jugadores muy jóvenes, puede ser el entrenador idóneo para seguir potenciando a estos jugadores de una grandísima calidad", elogió.

Y el madridista, de 26 años, no huye de la 'dirección' que el de Haro podría otorgarle en esta nueva selección, como ya ocurriera en categorías inferiores. "No me importa ser uno de los líderes, me gustaría ser un referente en esta selección, ser líder es una de las cosas más bonitas", reconoció.

"Tenemos una ilusión que es la Eurocopa 2024, y empieza el sábado en Málaga, ante una selección muy joven y muy competitiva. Tenemos una muy buena selección para hacer grandes cosas", analizó Ceballos sobre el duelo ante la Noruega de Erling Haaland, Alexander Sorloth o Martin Odegaard de clasificación para el torneo continental.

Ceballos reveló que vivió "con cierto nervio" su inclusión en la nueva lista durante un entrenamiento con el Real Madrid. "Sabía que estaba haciendo las cosas muy bien en el Real Madrid, con minutos y que tenía la confianza del seleccionador", manifestó sobre su regreso a la "élite" de la selección. "No hay nada más grande", sentenció.