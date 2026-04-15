El Celta busca la machada en Balaídos

Archivo - El jugador del RC Celta Iago Aspas. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El RC Celta recibe en el Abanca Balaídos al Friburgo (18.45 horas), en la vuelta de cuartos de final de la Liga Europa, un partido en el que los vigueses intentarán firmar una remontada histórica, después del 3-0 de la ida en Alemania, que les permitiría acceder a las segundas semifinales continentales de su historia.

Una remontada épica, eso es lo que necesita el RC Celta para colarse en las segundas semifinales continentales de su historia. Los vigueses cayeron de manera contundente en el partido de ida en Friburgo (3-0), un resultado que complica, y de que manera, su pase a la penúltima ronda de la Liga Europa. Sin embargo, la ilusión parece mantenerse intacta en la afición, que sueña con una goleada que sería histórica.

Tanto es así que, en los más de 90 partidos continentales que ha disputado el RC Celta a lo largo de su historia, sólo cinco resultados le darían el pase, todos ellos en Balaídos y en la Copa de la UEFA. Especialmente recordado es el de la temporada 1999-00 a la Juve, ya que supuso la remontada de una eliminatoria que llevaban en ventaja los italianos tras el 1-0 de la ida. Aunque también destacan las goleadas por 7-0 al Benfica (1999) y al Arges Pitesti (1998).

Esta vez serán los Iago Aspas, Borja Iglesias o Ferran Jutglá, los tres apuntan a titulares después de no ser de la partida en Liga ante el Real Oviedo, los que tengan que emular a Benni McCarthy, que fue autor de dos de los tantos en aquella gesta ante la Juventus. Además, los de Claudio Giráldez deberán mejorar en defensa las prestaciones ofrecidas en la ida, donde se vieron superados por las constantes incorporaciones de los jugadores de segunda línea del Friburgo.

Para ello, los vigueses podrían reforzar el centro del campo con la entrada de Matias Vecino, que fue suplente en la ida, a la que llegó recién recuperado de una lesión, junto a Ilaix Moriba. Mientras, en el lado del Friburgo, que viene de ganar en Bundesliga en Mainz, las bandas formadas por Vincenzo Grifo y Jan-Niklas Beste serán la mayor amenaza sobre la meta de Ionut Radu.

Un intento de remontada en el que Balaídos, donde el RC Celta sólo ha perdido un encuentro en toda la Liga Europa, debe ser clave. Las gradas estarán repletas después de que el club anunciara el pasado lunes que no quedan entradas para el encuentro, y deberán apretar para que el Friburgo sienta la presión de jugar lejos de su campo, donde ya ha perdido esta temporada 10 encuentros. Así, será más sencillo que llegue ese ansiado tempranero primer gol, que desataría la locura.

En el apartado de bajas, los celestes no podrán contar con los lesionados Carl Starfeld y Miguel Román, mientras que Hugo Álvarez, ausente en la ida, podría volver a tener minutos tras dejar atrás su lesión. El que seguro estará es el héroe de la eliminatoria frente al Lyon, Javi Rueda, al que echó de menos el equipo en Alemania y apunta al once. En el lado del Friburgo, Julian Schuster tendrá las bajas de Patrick Osterhage y Max Rosenfelder.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

RC CELTA: Radu; Rueda, Rodríguez, Aidoo, Marcos Alonso, Mingueza; Moriba, Vecino; Iago Aspas, Borja Iglesias y Jutglá.

FRIBURGO: Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Manzambi; Beste, Suzuki, Grifo; y Matanovic.

--ÁRBITRO: Antony Taylor (ING).

--ESTADIO: Abanca Balaídos.

--HORA: 18.45/M+ Liga de Campeones.