El Celta Fortuna disputará LaLiga Hypermotion por primera vez

Varios futbolistas del RC Celta Fortuna celebran un gol. - RC CELTA DE VIGO

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El RC Celta Fortuna, filial del RC Celta de Vigo, ha conseguido el ascenso a LaLiga Hypermotion por primera vez en su historia, gracias a un claro triunfo por 4-1 ante la SD Ponferradina en el encuentro de vuelta de su última eliminatoria en los 'playoffs' de la Primera RFEF.

Tras el 0-0 del partido de ida en tierras leonesas, el Fortuna abrió el marcador de este sábado con un gol de Hugo González en el 22'. Aunque empató Borja Valle poco antes del descanso, el mismo Hugo González metió el 2-1 de penalti en el minuto 62 y comenzó a encauzar la victoria.

Bernard Somuah firmó el 3-1 en el 86' y Adrià Capdevila en el tiempo de descuento completó la goleada de los celestes para dar una alegría a su afición en el Estadio de Balaídos y festejar un ascenso histórico a la Segunda División nacional del fútbol español, acompañando así al CD Tenerife, al CD Eldense y al CE Sabadell, ascendidos ya previamente.