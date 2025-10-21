Cerezo y la polémica del agua fría en Londres: "Me ducho con agua fría, no pasa nada"

Archivo - El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

El presidente del Atlético resta importancia al incidente y celebra la incorporación de Mateu Alemany a la dirección deportiva

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, restó importancia este martes, antes de la comida de directivas con el Arsenal, al incidente ocurrido tras el último entrenamiento del equipo en Londres, cuando los jugadores rojiblancos no pudieron ducharse con agua caliente, y aseguró que no se le debe "dar importancia a estas pequeñas cosas".

"Tampoco pasa nada por un día y unas horas. Oye, yo me ducho con agua fría, o sea que no pasa nada", bromeó el dirigente antes de la comida de directivas con el Arsenal previa al duelo de la tercera jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones, que se disputa este miércoles en el Emirates Stadium.

Preguntado por la queja del club ante la UEFA, Cerezo dijo que se acababa de enterar del problema y quitó hierro al asunto: "Me entero ahora que aquí el agua parece que no sale caliente, pero no pasa nada".

Distendido ante los medios, llegó a ironizar sobre la situación. "La tecnología tiene esas cosas. Mañana vas a coger un avión y hay un problema y no sale. A mí me ha pasado para venir aquí, que ha salido con retraso y no he dicho nada", relató.

En cuanto al partido frente al Arsenal, Cerezo reconoció que se trata de "uno de los grandes partidos de la temporada" y lamentó que el nuevo formato de la Champions no permita jugar la vuelta en Madrid. "Habrá que hacer aquí un buen resultado para poder seguir adelante y conseguir lo que queremos, que es pasar", aseguró.

Recordó además que los estadios ingleses "siempre" se les han dado "medianamente bien" y confió en lograr "un buen resultado, como últimamente" ante los 'gunners'.

El mandatario rojiblanco valoró también el reciente fichaje de Mateu Alemany para reforzar la dirección deportiva. "Va a ayudar en la faceta de fichajes. Es un gran profesional, hacía tiempo que estábamos pendientes de que pudiera venir con nosotros y por fin lo hemos conseguido", explicó.

Sobre la convivencia con Carlos Bucero, su actual responsable de fichajes, se mostró tajante: "Como en todos los matrimonios, una convivencia feliz, sin problemas. No esperamos divorcios".

Preguntado por si llegarán más refuerzos para la plantilla en el siguiente mercado invernal, Cerezo no lo descartó. "Claro que sí. Si conseguimos buenos jugadores y pueden venir a jugar con nosotros, no dudes de que tendremos más", manifestó.

NO SE MOJA SOBRE MIAMI

En otro orden de cosas, el presidente rojiblanco evitó pronunciarse sobre el partido de LaLiga EA Sports en Miami, entre Villarreal CF y FC Barcelona, al que también parecía estar invitado el Atlético de Madrid.

"Para no precipitarnos, opinaré del partido de Miami cuando se juegue. Hasta que eso no pase, ¿qué voy a opinar? No tengo ni idea, ahí nosotros no entramos. A nosotros no nos han dicho nada de lo que se va a cobrar allí", señaló Cerezo.

Por último, Cerezo elogió a su delantero argentino Julián Álvarez, de quien destacó que "es un gran jugador". Además, por su pasado en el Manchester City, cree que puede ser una gran ayuda en el feudo del Arsenal. "Conoce muy bien la Premier y saldrá como siempre, a ganar y a meter goles", aseguró.