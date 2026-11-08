El Ceuta destituye a José Juan Romero

José Juan Romero - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La AD Ceuta FC anunció este sábado la destitución de su entrenador José Juan Romero, después de la goleada sufrida en Córdoba (3-0), en la jornada 13 de LaLiga Hypermotion.

"La Junta Directiva de la AD Ceuta FC ha acordado prescindir de los servicios de José Juan Romero como entrenador del primer equipo. Se trata de una decisión especialmente difícil y dolorosa por todo lo que representa José Juan para nuestra entidad y para la ciudad de Ceuta. Juntos hemos vivido momentos inolvidables, hemos superado obstáculos y, sobre todo, hemos hecho historia", anunció el club recién ascendido a Segunda en un comunicado.

El Ceuta, de regreso al fútbol profesional 45 años después, marcha colista de la categoría de plata del fútbol español con cinco puntos y solo una victoria tras 13 partidos. "El fútbol también exige tomar decisiones difíciles. La situación deportiva y los resultados nos llevan a entender que es necesario un cambio de rumbo para enderezar la dinámica del equipo", añade la nota.

"No ha sido una decisión fácil, pero entendemos que es lo que debemos hacer en este momento. En el fútbol, en ocasiones, toca separar los caminos, incluso cuando el cariño y el agradecimiento permanecen intactos", termina, dando las gracias a Romero por su trabajo, mientras se espera a su sustituto.