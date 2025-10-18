El Ceuta no tiene techo y la caída del Zaragoza se prolonga

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ceuta venció (2-0) al Mirandés este sábado en la jornada 10 de LaLiga Hypermotion para mantener su increíble regreso a la categoría de plata 45 años después, mientras que el Real Zaragoza aún cayó más bajo con la goleada encajada ante la Cultural Leonesa (0-5).

El cuadro de la Ciudad Autónoma encadenó su séptimo partido sin perder, fuerte además en defensa ya que no ha encajado en las últimas cinco jornadas. Matos y Konrad hicieron los goles en el primer tiempo, agrandando la crisis de un Mirandés en zona de descenso. Mientras, el Ceuta suma 15 puntos, empatado con el 'Top 6' de promoción.

Por otro lado, la jornada en Segunda dejó este sábado un pésimo estreno de Emilio Larraz en el banquillo del Zaragoza, en sustitución de Gabi. El equipo maño, colista con solo seis puntos, sucumbió ante una 'Cultu' que se fue al descanso con dos goles a favor, de Manu Justo y Luis Chacón, y jugando con dos más. El Zaragoza sufrió, además de los goles, las expulsiones de Juan Sebastián y Paul Akouokou, desquiciados con el árbitro. Para el segundo tiempo, la goleada castellana fue inevitable en La Romareda.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 10 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Andorra - Granada 0-0.

-Sábado 18.

Ceuta - Mirandés 2-0.

Zaragoza - Cultural Leonesa 0-5.

Real Sociedad B - Huesca aplazado.

-Domingo 19.

Leganés - Málaga 14.00.

Castellón - Albacete 16.15.

Valladolid - Sporting de Gijón 16.15.

Córdoba - Almería 18.30.

Racing de Santander - Deportivo de La Coruña 18.30.

Las Palmas - Eibar 21.00.

-Lunes 20.

Cádiz - Burgos 20.30.