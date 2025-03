Champions | Sigue en directo el Benfica - FC Barcelona

De Jong y Olmo, asentados en días grandes

De Jong le gana la partida a Casadó y en la defensa vuelve Iñigo Martínez y también Balde en el lateral izquierdo. Olmo, asentado en el once titular en vez de Gavi, quien dijo Flick que no jugó contra la Real Sociedad por un proceso febril y que no estará ni siquiera en el banquillo.