La española Charlotta Ohlander renueva con el Barça Femení hasta 2029 - FCB

BARCELONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La jugadora del fútbol formativo del Barça Femení Charlotta Ohlander ha renovado este lunes su contrato con el club blaugrana hasta 2029, ampliando así su vinculación con la entidad catalana por tres temporadas más con vistas a subir al primer equipo.

La central, nacida en 2010 y considerada una de las futbolistas con mayor proyección de la cantera blaugrana, con nacionalidad española y sueca, ha desarrollado toda su trayectoria formativa en el Barça desde edad alevín y ha pasado por todas las categorías inferiores del club.

La renovación se formalizó en un acto celebrado en el Estadi Johan Cruyff al que asistieron el director deportivo del fútbol femenino, Marc Vivés, y el responsable del fútbol formativo, Jordi Ventura.

Tras la firma, Ohlander mostró su satisfacción por seguir ligada al conjunto blaugrana. "Estoy muy contenta de poder seguir creciendo en el mejor club del mundo y muy feliz por este momento", señaló.

La defensa se definió como "una jugadora ambiciosa" capaz de aportar "ritmo con balón y liderazgo" al equipo y aseguró que seguirá trabajando para continuar progresando dentro de la estructura del club.

"Mis objetivos son seguir apretando y seguir creciendo para ojalá tener la oportunidad de poder entrenar con el primer equipo", concluyó la joven futbolista.