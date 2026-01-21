'Cholo' Simeone: "Cuando hablamos de no contundencia, es general, no solamente para los delanteros"

Archivo - Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha afirmado que su obsesión por la "contundencia" en ataque "no es solamente" un toque de atención "para los delanteros", pues a su juicio "los goles son parte del equipo", tras haber empatado (1-1) en su visita al Galatasaray SK durante la jornada 7 de la liguilla en la Champions League.

Así, su hijo Giuliano abrió pronto el marcador. "Menos mal, lo necesitamos. Hacía bastante que no hacía un gol y necesitamos los goles de los bandas, de Baena, de Almada, de Giuliano, de Barrios, de Johnny [Cardoso]. Necesitamos algún gol de pelota parada también", declaró este miércoles el 'Cholo' Simeone a Movistar Plus+ desde el RAMS Park.

"No es necesario siempre que los delanteros tengan que hacer goles. Los goles son parte del equipo y cuando estamos hablando de la no contundencia, es general, no es solamente para los delanteros", añadió el entrenador colchonero en la zona mixta del estadio estambulita.

"Primer tiempo espectacular, situaciones de goles, generar juego, ataque continuo, situaciones previas que se pudieron resolver mejor y no las resolvimos como las teníamos que haber resuelto. Nos pusimos con 1-0 en ventaja cuando podíamos haber encaminado la victoria en el andar del primer tiempo. En el segundo tiempo creo que ellos mejoraron desde meter a cinco atrás, ya no estaban con cuatro", explicó el técnico argentino.

Luego definió el partido a partir de ahí como "más de ida y vuelta". "Ellos tuvieron situaciones, pudieron haberlo ganado en el final con la última jugada que salva Marcos [Llorente]. Me voy con la sensación de que el equipo hizo un muy buen partido, que pudimos haberlo ganado y que... bueno, volvemos a lo mismo: la contundencia en esto es lo máximo y ojalá que podamos ajustarla porque la necesitamos", insistió el 'Cholo'.

También habló sobre lla sustitución de Almada al descanso. "Ya estaba con amarilla, venía de hacer un buen esfuerzo. Y si seguíamos trabajando el partido como lo estábamos trabajando, íbamos a seguir repitiendo situaciones de peligro. Creo que se pareció bastante al primer tiempo, creo que el primer tiempo fue mejor que el segundo. Y por eso los cambiamos, sobre todo a Thiago", resumió al respecto.

"Marc [Pubill] está muy bien, Hancko también, la verdad que hoy Robin [Le Normand] entró muy bien y eso es importante para el equipo, José [Giménez] está esperando su momento, etc. Los vamos a necesitar a todos, esperemos seguir en esta línea y que este trabajo que estamos teniendo pague algún día", concluyó Simeone en sus declaraciones.