Christian Wück renueva hasta 2029 como seleccionador femenino de Alemania

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) ha anunciado este viernes la extensión del contrato del seleccionador nacional femenino, Christian Wück, y también la renovación de sus entrenadoras asistentes, Maren Meinert y Saskia Bartusiak, hasta agosto de 2029.

"Eso significa que el equipo técnico seguirá a cargo en tres posibles torneos: la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, los Juegos Olímpicos de 2028 y la Eurocopa de 2029, que se celebrará en Alemania", indicó la DFB en su página web sobre esta decisión tomada por su Consejo de Administración.

"Estoy muy agradecido por la confianza depositada en mí y en mis compañeras entrenadoras. Es un gran privilegio continuar en este puesto tan especial y tener la oportunidad de acompañar al equipo en hasta tres grandes torneos. Me complace aún más que ahora podamos continuar el camino que Maren, Saskia y yo emprendimos junto con todo el equipo", declaró el propio Wück a los medios oficiales de la DFB.

"Saskia y Maren aportan no solo una extraordinaria experiencia profesional, sino también una fortaleza personal excepcional. Nos complementamos a la perfección en nuestro trabajo y perspectivas. En el futuro, el equipo siempre será el centro de todas nuestras decisiones", añadió el recién renovado Wück.

En dicho sentido, Wück abogó por "el mejor desarrollo posible de cada jugadora y la ambición compartida de jugar un fútbol valiente y exitoso", con el reto de "seguir creciendo juntas como equipo". Y en esa opinión coincidió con el presidente de la DFB, Bernd Neuendorf.

"No solo ha iniciado una transformación significativa, sino que también ha apostado con valentía por el talento joven. Bajo su liderazgo, ha crecido un equipo que impresiona por su estilo de juego seguro, dinámico e inspirador. Estamos encantados de continuar esta exitosa trayectoria con él y sus asistentes", aseguró Neuendorf.

"Las extensiones de contrato brindan la seguridad necesaria para la planificación, tanto para el cuerpo técnico como para las jugadoras y para toda la asociación. Ahora podemos centrarnos plenamente en una exitosa campaña de clasificación para el Mundial", concluyó Neuendorf.