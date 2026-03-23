El Clásico del Camp Nou será el 10 de mayo a las 21.00

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MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona - Real Madrid de la jornada 35 de LaLiga EA Sports será el domingo 10 de mayo a las 21.00 en el nuevo Spotify Camp Nou, según desveló Movistar Plus.

La vuelta del duelo liguero entre Barça y Madrid tiene ya fecha y hora, a falta de que LaLiga anuncie el resto de la jornada. Un Clásico tras el que quedarán tres jornadas más de Primera y que puede decidir el título para catalanes o madrileños.

Tras la jornada 29 celebrada este fin de semana, el Barça mantiene el liderato con cuatro puntos de ventaja sobre el conjunto blanco. En la ida en el Santiago Bernabéu, el Madrid se impuso (2-1) al equipo azulgrana.