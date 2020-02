Un Clásico lo cura todo Madrid y Barça aspiran a despejar dudas y dar un golpe en LaLiga

MADRID, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

Real Madrid y FC Barcelona se miden este domingo en el Santiago Bernabéu (21:00 horas) en un momento de dudas para ambos, pero a tiempo de hacer buena una temporada que en LaLiga Santander puede pasar por el golpe en el Clásico de la jornada 26, a la que llega líder el cuadro azulgrana con dos puntos de renta sobre los blancos.

El Barça copa la tabla gracias a los últimos tropiezos del Madrid, que han dado vida a los catalanes precisamente cuando en la Ciudad Condal parecían acumularse las crisis deportiva e institucional. Los Zinedine Zidane llegaron a sumar 21 partidos sin perder, pero a principios de febrero se cortó la racha y de los últimos cinco solo han ganado uno, complicando Liga y Champions.

El empate contra el Celta y la derrota ante el Levante descabalgaron del liderato a los blancos, mientras que el miércoles, también en los últimos minutos, el Manchester City nubló el futuro blanco más allá de los octavos de final de la Liga de Campeones. Lo que no hace tanto iba rodado no funciona en el momento clave.

El Madrid ha perdido fiabilidad defensiva al mismo ritmo que se ha quedado sin gol, lamentando además la baja de Hazard. El belga se lesionó el pasado fin de semana, de nuevo para largo, en su segundo partido de regreso tras más de dos meses. Mientras, Karim Benzema está estancado en su faceta goleadora con un gol en nueve jornadas.

El fútbol control de los de Zidane está siendo vistoso pero no efectivo y el peso del gol no lo soporta la aportación de segunda o tercera línea que por momentos servía de elogio. Ni el centro del campo, ni los jóvenes Vinicius y Rodrygo --que no podrá jugar por sanción con el Castilla--, ni un Jovic casi inédito y de hecho descartado, deberían tener esa obligación.

Así las cosas, sobre el Bernabéu se levantan de nuevo dos sombras, la de Cristiano Ronaldo y la ausencia de un sustituto de garantías aún dos años después y la de la hecatombe del año pasado. Justo por estas fechas el Madrid se quedó sin Copa, Liga y Champions en una semana, tras lo cual volvió y siguió Zidane casi con las mismas piezas que parecía haber exprimido para ganar tres Copas de Europa.

Las dudas se trasladan a un once difícil de descifrar a pesar de contar con pocos jugadores. De momento Zidane descartó en la convocatoria a Jovic, James, Nacho y Brahim. La duda del galo será apostar por un centro del campo poblado, con cinco jugadores que anulen el funcionamiento rival y regreso de Kroos, gran ausente ante el City. O la de meter compañía para Benzema, con Bale o Vinicius.

EL BARÇA ESTÁ ACOSTUMBRADO A TOMAR EL BERNABÉU

Aquella eliminación europea en octavos fue contra el Ajax, mientras que el Barça ganó dos veces seguidas en el Bernabéu, para avanzar en Copa y para poner 12 puntos de por medio entre ambos en LaLiga. La diferencia no es tanta este curso, pero en la previa Quique Setién se encargó de recordar quién tiene más presión: "Para el Madrid este partido es vital, mucho más que para nosotros".

El barco azulgrana afronta líder el Clásico contra pronóstico, después de semanas de líos institucionales y bajo rendimiento deportivo. Sobre el césped era de esperar un Barça en tierra de nadie, después de apostar por un cambio de técnico en mitad de campaña. El librillo de Setién se deja ver muy poco a poco, un paso adelante y otro atrás, a pesar de cuatro victorias seguidas en liga.

Entre semana dejó una mala imagen en la ida de San Paolo contra el Nápoles, apenas ofensivo y sin ritmo, pese a un buen resultado (1-1). Los goles y las asistencias de Messi sujetan a los azulgrana casi como único argumento, con Luis Suárez lesionado y un Antoine Griezmann a medias. La idea de Setién tampoco deslumbra en el centro del campo, donde siguen esperando al mejor De Jong.

El técnico cántabro confía en seguir la racha culé en casa del eterno rival, en busca de la quinta victoria seguida en liga. Las probaturas de Setién también abren un par de opciones para su once en el Bernabéu. Arturo Vidal apunta a repetir su rol de falso nueve, como contra el Eibar, para acompañar a Messi y Griezmann, o podría tener la alternativa el recién llegado Braithwaite. Además, Alba acaba de recibir el alta y Rakitic y Arthur disputarán el puesto.

FICHA TÉCNICA.

--ALINEACIONES POSIBLES.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Mendy; Modric, Kross, Casemiro, Valverde; Bale y Benzema.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic, De Jong; Messi, Griezmann y Vidal.

--ÁRBITRO: Mateu Lahoz (C. Valenciano).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 21:00/Movistar LaLiga.