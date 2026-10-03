El Clásico de la Liga F, en peligro por la alerta de lluvias - FCB

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Clásico de la Liga F Moeve 2026-2027 podría verse afectado por la alerta de lluvias extremas que afecta a Cataluña, con la patronal y el FC Barcelona haciendo seguimiento de la situación, mientras se plantea una primera medida de retrasar el encuentro a las 19.00.

"Ante la previsión de lluvias extremas y el riesgo de inundaciones en Barcelona, Liga F y el FC Barcelona mantienen una comunicación constante para valorar el posible retraso del partido ante el Real Madrid, previsto en el Spotify Camp Nou, a las 19.00", anunció la Liga en un comunicado.

"El objetivo es garantizar que el estadio se encuentre en plenas condiciones operativas y de seguridad, así como facilitar los desplazamientos de los asistentes y su acceso al recinto", añadió.

Igualmente, el Barça apuntó que ha suspendido todas las actividades deportivas y los entrenamientos, así como a las actividades culturales, sociales y de ocio y a todos los eventos y actos previstos durante el fin de semana.

El partido entre Barça y Real Madrid estaba programado para las 17.00, pero "la decisión definitiva" se tomará este mismo domingo por la mañana, "en función de la evolución de la situación y de las indicaciones de las autoridades competentes".