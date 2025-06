Claudia Pina explota y acaricia su cúspide antes de la EURO

La delantera fue clave para meter a España en la fase final de la Nations League y en un Barça campeón

BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La jugadora del Barça Femení e internacional española Claudia Pina está viviendo su mejor campaña en su todavía incipiente carrera porque, pese a la 'espinita' de la Liga de Campeones, está siendo clave tanto en el equipo 'culer' como en la selección absoluta española, a la que metió con un doblete en la fase final de la Liga de Naciones y en la que puede ser vital de cara a la Eurocopa de Suiza que está por llegar.

Pina ha explotado y se acerca a pasos agigantados a su cúspide, a un momento 'prime' --como dicen los y las jóvenes-- cuyo techo no se sabe dónde está. Muchos decían que era la mejor de su generación y lo cierto es que, hasta el momento, así lo parece. Y si lo parece es porque la de Montcada i Reixach (Barcelona), que en agosto cumplirá 24 años, se lo ha ganado a base de goles, asistencias y, sobre todo, una actitud incansable y trabajadora.

A la delantera, que también sabe exprimir sus minutos en el extremo izquierdo, le da igual dónde juegue y le da igual si es como titular o como suplente. De hecho, no ha sido una de las máximas goleadoras de la Liga F (sí buena asistente), pero en cambio ha sido la más realizadora en la exigente y prestigiosa UEFA Women's Champions League, y el pasado sábado fue clave en la conquista de la Copa de la Reina y el triplete nacional con un sensacional doblete ante el Atlético de Madrid que confirmó su dulce estado de forma.

El Barça perdió la final de Lisboa contra el Arsenal, pero Pina anotó 10 goles en la competición para dominar la tabla de goleadoras, por encima de la campeona, y excompañera, Mariona Caldentey, y la también 'gunner' Alessia Russo, ambas con 7 dianas. Claudia Pina maravilló a Europa vestida de blaugrana y confía en hacerlo, con éxito total, con los colores del equipo nacional con la que, salvo desgracia en forma de lesión, debutará este verano en un gran torneo internacional.

Porque Pina ha tenido ya varios éxitos con las categorías inferiores de España pero quiere más y, tras perderse el Mundial conquistado en 2023 --siendo ella una de 'Las 15' que renunciaron a la selección durante la etapa de Jorge Vilda como seleccionador--, tiene claro que el siguiente objetivo, ahora que ha hecho las 'paces' con la RFEF, es ayudar a levantar la Eurocopa de este verano en Suiza. Porque su implicación con el equipo quedó más que clara con ese doblete ante Inglaterra en la Liga de Naciones.

Al lado de sus compañeras Alexia Putellas y Aitana Bonmatí --suman cuatro Balones de Oro entre ambas-- y el resto de internacionales, Claudia Pina puede seguir explotando al más alto nivel y confirmar los augurios que muchos tenían cuando, de más joven y en categorías inferiores internacionales, apuntaba a ser una jugadora 'top'.

Jugó el Mundial Sub-17 de 2016 con apenas 15 años y marcó 2 goles. En 2018 dobló para jugar el Mundial Sub-20, con apenas 17 años recién cumplidos, y se proclamó subcampeona al lado de jugadoras mayores que ella, ahora compañeras, como Ona Batlle, Laia Aleixandri, Patri Guijarro o Aitana Bonmatí. Y se fue de esa cita con 1 gol y siendo titular habitual.

Mees después se quitó esa espina y ganó el Mundial Sub-17, que era el que le correspondía más por edad, junto a la portera Cata Coll, y dejño claro su potencial acabando como la máxima goleadora (7 tantos, con goles en todas las eliminatorias, entre ellos los dos de la final ante México) y conquistó el Balón de Oro de ese torneo, que fue el primer título mundial del fútbol español femenino.

UNA CONSAGRACIÓN TARDÍA EN LA ABSOLUTA POR DECISIÓN PROPIA

Pese a ese gran escaparate, no debutó con la selección absoluta hasta junio de 2021 en un amistoso contra Dinamarca, jugando muy pocos minutos sustituyendo a Aitana Bonmatí. Formó parte de la prelista para la Eurocopa de 2022, pero no entró en la lista final, en una primera decepción personal para la delantera con la selección.

En 2023 no acudió, por decisión propia, al histórico primer Mundial conquistado a nivel absoluto al formar parte del conocido como grupo de 'Las 15', en el que estaban las jugadores que se negaron en octubre de 2022 a seguir en la selección si no había cambios estructurales. Y, siguiendo su decisión personal, tampoco jugó la primera Liga de Naciones (también ganada) ni acudió a los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

Las aguas volvieron hace unos meses a su cauce y, ya disponible para la actual seleccionadora, Montse Tomé, forma parte de los esquemas principales de la entrenadora asturiana, que logró convencerla para jugar la última ventana internacional de 2024 y con la que ya ha sido titular y también revulsivo, un doble papel muy similar al que tiene en el Barça Femení de Pere Romeu, donde asumió el difícil papel de ocupar el hueco dejado por Mariona Caldentey. Pero, aunque empiece en el banquillo, siendo siempre importante en ambos equipos.

Claudia Pina, a la que muchos veían en su juventud como la mejor jugadora de su generación, por encima de otro talento como el de la delantera del Real Madrid Eva Navarro, por ejemplo, está ya demostrando que sí podrían ser verdad esos augurios. El 12 de agosto, pocos días después de que haya terminado la EURO de Suiza, cumplirá 24 años y, con toda una carrera por delante, confía en aumentar su palmarés internacional, aportando goles y asistencias, para optar a ser una de las mejores jugadoras del mundo, si no la mejor. Porque, como demostró ante Inglaterra con su doblete salvador nada más entrar al campo; 'No Pina, no Party'.