Claudia Pina y su regreso a la selección: "Me sentía con fuerza, sabía que habían cambiado grandes cosas"

"Todas tenemos en la cabeza que solo nos vale ganar si queremos seguir vivas"

VIGO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jugadora de la selección española Claudia Pina ha asegurado este lunes que está "como en casa" en el combinado español, al que regresó a finales de 2024 después de un periodo de ausencia, siendo una de 'las 15' jugadoras que rechazaron jugar con España y se perdió el Mundial, pero ahora es clave para la seleccionadora y confía en seguir siéndolo este martes, en el duelo contra Portugal de la fase de grupos de la Liga de Naciones, en Balaídos (Vigo).

Claudia Pina fue una de las jugadoras que en su momento optó por dejar de jugar con España pero, en noviembre de 2024, regresó al combinado español y desde entonces está siendo clave para la seleccionadora, Montse Tomé, con 4 goles en 5 partidos. "Me sentía con la fuerza de poder volver, sabía que habían cambiado grandes cosas", explicó en rueda de prensa sobre su vuelta.

"Hablaba con mis compañeras que ya lo vivían desde dentro. Estoy muy feliz de estar aquí, de haberme asentado con las mejores y con muchas ganas de seguir disfrutando y de intentar ganar lo máximo posible", aportó la delantera catalana.

En cuanto a cómo se sintió a su regreso, aseguró que "como en casa". "La primera vez que volví tenía como esos nervios del principio, pero conozco a casi todo el equipo de hace muchos años, tengo muchas compañeras en el Barça y me siento como en casa. Ningún tipo de problema, al revés; me siento muy cómoda. Estoy muy feliz de poder estar aquí y se nos nota en el campo", se sinceró.

Y con ese buen ánimo afronta el duelo de este martes contra Portugal, equipo al que ganaron el pasado viernes en el Estadio da Mata Real de Paços de Ferreira (Portugal) por 2-4. "Todas tenemos en la cabeza que solo nos vale ganar si queremos seguir vivas en esta fase de grupos", manifestó.

"Así que estoy con muchas ganas de poder volver a ganarlas, seguramente intentaremos salir de la misma manera, que fue con muchas ganas y ambición y queriendo ser superior al rival, intentando jugar al fútbol de la mejor manera posible", argumentó Pina.

En cuanto al recibimiento a la selección en Vigo, aseguró que está siendo "increíble". "Desde que llegamos nos han tratado increíble. Las instalaciones del Celta son una pasada, también el terreno de juego. Poder entrenar en Balaídos es algo muy bonito e intentaremos lograr una victoria. Que la gente venga a animarnos porque será un punto importante para ir a por la victoria", señaló.

A nivel personal reconoció que tener continuidad, en el Barça y en la selección, es clave para ganar confianza. "La continuidad en el campo hace que una jugadora tenga más confianza. Es la mayor clave de todas para que una futbolista se sienta bien dentro del campo y pueda aportar el máximo siempre, con la confianza al cien", manifestó.

"Me siento más cómoda en la banda izquierda, al final en el club juego ahí y puedo recortar hacia el centro. Por la derecha intento aportar centros, no puedo ir tan al centro. Pero el otro día me sentí bastante cómoda y donde me toque jugar daré el máximo, siempre", aportó sobre dónde prefiera jugar.