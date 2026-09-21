Clàudia Pina: "El reto es la ilusión de seguir ganando"

Archivo - La jugadora española Clàudia Pina en el Paris FC - Barça Femení de Champions 2025/26 - Michael Baucher / Zuma Press / Europa Press

BARCELONA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delantera del Barça Femení Clàudia Pina afronta con "ilusión" el reto de una nueva temporada en la que el equipo blaugrana aspira a volver a conquistar todos los títulos en juego, incluido el de una Champions que inicia este miércoles ante el Paris FC en el Estadi Johan Cruyff, y considera que el vigente campeón debe afrontar este estreno "sin presión" pese a los importantes cambios que ha sufrido la plantilla.

"Bueno, el reto es la ilusión de seguir ganando. Al final son nuestros objetivos a lo largo de la temporada. Así que con ganas, ambición, trabajar mucho también y estar unidos como equipo", aseguró Pina a los medios en un encuentro virtual con la delantera organizado por UEFA en el que estuvo Europa Press.

La futbolista catalana, que viene de marcar un 'hat-trick' ante el Alavés saliendo desde el banquillo en la Liga F, reconoció que los goles aportan "un plus de confianza" pero insistió en que su prioridad es adaptarse a las necesidades del equipo, después de haber asumido esta temporada un papel más interior en determinados partidos. "El objetivo es trabajar para el equipo siempre", señaló Pina, que lleva 5 goles en los primeros cuatro partidos de la Liga F.

Pina también situó la ambición del Barça por encima de cualquier comparación con sus rivales y aseguró que el objetivo no se limita a repetir el póker de títulos de la pasada campaña. "Al final, el objetivo del equipo no es ganar los cuatro, sino ganar los cinco títulos. La temporada es muy larga y tenemos un grandísimo equipo y vamos a ir a por todos los títulos", afirmó.

El Barça afrontará la Champions con una plantilla renovada después de las salidas de jugadoras importantes como Alexia Putellas, Salma Paralluelo, Mapi León y Ona Batlle, aunque Pina defendió que la filosofía no ha cambiado y destacó la incorporación de futbolistas procedentes del filial y de nuevos fichajes, a los que considera clave integrar en un estilo de juego que, según explicó, requiere un periodo de adaptación.

En este sentido, la atacante negó que la marcha de Alexia haya aumentado la presión sobre el equipo. "No, yo no lo llamaría presión, sino ganas de seguir trabajando día a día, de que el equipo al final no note su ausencia", explicó Pina, que destacó el crecimiento de las jóvenes de La Masia y la necesidad de que las nuevas generaciones asuman responsabilidades sin miedo.

"Creo que este equipo lo último que tiene que hacer es meterse presión encima. Creo que solo tenemos que ser nosotras mismas, disfrutar en el campo, que creo que es lo que está dando resultados durante todos estos años", añadió sobre el estreno europeo ante el Paris FC.

Pina espera un partido exigente frente al conjunto francés, al que ya se enfrentó el Barça la pasada temporada y que, según recordó, dificultó mucho su juego interior. "Es un equipo muy duro, que tiene las cosas claras, defiende muy junto. Por lo menos el año pasado no nos dejó jugar mucho por el medio del campo y allí, en su campo, nos costó un poco", explicó.

También se refirió al Arsenal, rival del Barça en la Fase Liga y verdugo blaugrana en la final de la Champions de 2025, y consideró que el duelo en el Camp Nou puede ser "uno de los mejores partidos de fútbol femenino a día de hoy", además de reconocer que existe "ganas" de enfrentarse de nuevo al conjunto inglés.

En el plano individual, Pina explicó que su margen de mejora pasa especialmente por las fases defensivas y por mantener una mayor concentración cuando tiene que defender, mientras que valoró positivamente su adaptación a una posición más retrasada. "Tengo la suerte de que de interior sí que he jugado de más pequeña o en categorías inferiores. Es una posición que también me siento cómoda y, al final, donde me toque jugar en cada partido, intentaré dar el máximo de mí y ayudar al equipo en lo que toque", indicó.

La futbolista también tuvo palabras para las nuevas incorporaciones y, en concreto, para la brasileña Kerolin Nicoli, a quien pidió confianza después de sus primeras semanas en Barcelona. "Es lo único que creo que tiene que hacer, ser ella misma dentro del campo, atreverse, intentar escaparse de los unos contra unos", apuntó Pina, convencida de que la atacante "seguro que nos da muchas alegrías".

Pina, que suma ya varios años en el primer equipo, asume además un papel de referencia para las jugadoras más jóvenes y subrayó la importancia de que todas entiendan el compromiso de vestir la camiseta blaugrana. "Nos tenemos que dejar absolutamente todo en el campo por estos colores y que todo el mundo se sienta parte de este equipo para construir cosas grandes", concluyó.