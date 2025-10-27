Claudia Pons da su lista para el primer Mundial Femenino de Fútbol Sala

Archivo - La seleccionadora nacional femenina de fútbol sala Claudia Pons - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora nacional femenina de fútbol sala, Claudia Pons, facilitó este lunes una lista de 16 jugadoras, de las que dos serán descartadas, para la disputa del primer Mundial Femenino de la historia, que se celebrará en Filipinas del 21 de noviembre al 7 de diciembre y donde España es una de las candidatas.

La lista la componen Elena González (Poio Pescamar), Cristina García (STV Roldán) y Ariadna Pérez-Castilla (Arriva AD Alcorcón) como porteras, Laura Córdoba (At Navalcarnero), Mayte Mateo (STV Roldán) y Noelia Montoro (Poio Pescamar) como cierres, Ale de Paz (Poio Pescamar) y Antía Pérez (Bloques Cando Castro) como ala-cierres, 'Martita' López-Pardo (Poio Pescamar), 'Peque' González (LBTL Futsal Alcantarilla), Irene Samper (Melilla CD Torreblanca), María Sanz (At Navalcarnero) y Laura Sánchez (Arriva AD Alcorcón) como alas, e Irene Córdoba (At Navalcarnero), 'Dany' Domingos (LBTL Futsal Alcantarilla) y Vane Sotelo (Arriva AD Alcorcón) como pívots.

En esta convocatoria, destacan nombres como los de Noelia Montero, Mayte Mateo, las hermanas Laura e Irene Córdoba, 'Peque', Ale de Paz, Antía Pérez, María Sanz, Irene Samper y Dany Domingos, componentes del combinado nacional que en 2023 logró su tercer Europeo consecutivo.

Según indicó la RFEF, la preparación comenzará este próximo domingo 2 de noviembre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), donde la selección trabajará hasta el desplazamiento a Filipinas el día 15, disputando entre medias dos amistosos frente a Marruecos los días 11 y 12.