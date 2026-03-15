Colas y mucha afluencia de voto en Barcelona y normalidad en el resto de sedes electorales del Barça

Jornada electoral en el FC Barcelona el 15 de marzo de 2026 - FCB

BARCELONA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

A las 9.00 horas de este domingo 15 de marzo se abrieron las cinco sedes electorales en esta jornada electoral en el FC Barcelona, para elegir al nuevo presidente y Junta Directiva del club, con bastante afluencia, colas que iban a más durante la mañana y algo de desorden en una jornada marcada por la dualidad de las dos únicas propuestas y por el partido de las 16.15 horas entre el Barça y el Sevilla.

Un total de 122 mesas de votación repartidas por el territorio --110 en Barcelona, 5 en Girona, 4 en Tarragona, 2 en Lleida y 1 en Andorra-- empezaron a recibir socios y socias a partir de las 9.00 horas, siguiendo los horarios recomendados por el club, en una jornada cuyas votaciones cesarán a las 21.00 horas.

A diferencia de los últimos comicios de 2021, cuando el voto por correo que se permitió para aliviar las colas presenciales al estar todavía en pandemia de COVID-19, esta vez sí hubo mucha afluencia de socios y socias a las sedes electorales fijas, sobre todo la de Barcelona, situada en una enorme carpa al lado del Palau Blaugrana y dentro de las instalaciones de un Spotify Camp Nou que, en obras, hizo de tapón en algunos puntos.

Porque hacia las 13.00 horas, antes de la segunda actualización de los datos de votación, muchísima gente se aglomeraba en la carpa de votaciones. Tanto socios y socias para poder votar como gente conocida y VIP, desde expresidentes de la Generalitat como Jordi Pujol o Artur Mas, a expresidente blaugranas como Joan Gaspart --el más madrugador fue Josep Maria Bartomeu, que evitó las colas y aglomeraciones antes de las 10 de la mañana-- y leyendas, dentro o fuera del club, como Juan Carlos Navarro, Sergio Busquets o Xavi Hernández.

Y en ese instante, el puente que conecta la zona de votación con la salida a la calle por Arístides Maillol, cerca del Auditori 1899, era un tapón. Costaba moverse, igual que dentro de una zona de votaciones donde por megafonía no se dejaba de pedir la rápida evacuación tras votar. Sobre todo en la zona donde había las dos mesas reservadas para los votos de las personalidades, con la prensa ejerciendo de imán a aquellos que querían ver qué famoso votaba.

Por ese punto pasaron antes de las 13.30 horas, además de un Víctor Font que a las 12.22 pudo ejercer su derecho a voto y ser el candidato más precoz, y de un Joan Laporta que votó a las 13.23 horas --una hora después--, un sinfín de personalidades. Por citar algunas; Danny Cruyff (viuda de Johan Cruyff), Carles Rexach, los futbolistas Aitana Bonmatí, Héctor Fort o Laia Aleixandri, el ministro de Cultura Ernest Urtasun, los jugadores de basket Youssoupha Fall y Kevin Punter junto a su entrenador, Xavi Pascual, además del presidente en funciones, Rafa Yuste.