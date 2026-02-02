El colista Mirandés corta la buena racha del Málaga

Mirandés-Málaga - LALIGA

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El colista CD Mirandés ha frenado este lunes al Málaga CF (2-1) en el último partido de la vigésima cuarta jornada de LaLiga Hypermotion, en el que un doblete de Carlos Fernández mantiene viva la esperanza del conjunto jabato, frustrando el regreso a la tercera posición de los malaguistas, que se quedan sextos.

En el Estadio Municipal de Anduva, los de Jesús Galván supieron contener las primeras acometidas de los andaluces y consiguieron adelantarse después de que Carlos Fernández aprovechase un centro de Selvi Clua y batiese a Alfonso Herrero (min.22).

Tras una nueva ocasión del goleador jabato al comienzo de la segunda parte, frustrada por Carlos Puga en línea de gol, Aarón Ochoa consiguió igualar la contienda tras un fallo en la salida de Juanpa (min.59). Sin embargo, ya en el 88, el colegiado pitó penalti por un agarrón con caída de Puga sobre Cabello y de nuevo Carlos Fernández, ante los once metros, se encargó de rescatar los tres puntos para el cuadro local.

A pesar de este triunfo, que interrumpe una serie de siete jornadas sin vencer, el Mirandés continúa en la última posición de la tabla con 20 puntos, a siete de la zona de salvación. El Málaga, por su parte, es sexto con 38 unidades, las mismas que mantienen fuera de los puestos de 'Playoff' a Córdoba y Burgos y a cuatro de las plazas de ascenso directo.

--RESULTADOS DE LA JORNADA 24 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Real Sociedad B - Las Palmas 1-1.

-Sábado.

Albacete - Zaragoza 2-0.

Burgos - Leganés 2-1.

Cultural Leonesa - Deportivo de La Coruña0-1.

Córdoba - Valladolid3-1.

-Domingo.

Almería - Ceuta 4-2.

Eibar - Sporting de Gijón 1-0.

Castellón - Andorra 2-0.

Huesca - Cádiz1-0.

Granada - Racing de Santander1-0.

-Lunes.

Mirandés - Málaga2-1.