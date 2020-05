El Colonia no contempla "cuarentena colectiva" tras el positivo por coronavirus de tres miebros de la plantilla

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El jefe de los servicios médicos del Colonia, Paul Klein, ha asegurado que no habrá "reglas especiales" ni "cuarentena colectiva" después de que tres miembros de la plantilla y el cuerpo técnico del primer equipo diesen el jueves positivo por coronavirus, por lo que el conjunto alemán continuará con los entrenamientos con el resto de jugadores.

"Están bien, ninguno de los tres tiene síntomas. Nos ocupamos de ellos y los asesoramos", señaló Klein en una entrevista a los medios oficiales del club alemán. "Nunca pondría en riesgo a los jugadores, pero la cuestión de si podemos entrenar y cómo no la evalúo yo como médico del club, sino las autoridades sanitarias", indicó.

En este sentido, aclaró que no tienen "reglas especiales". "No es un caso comparable al de otras empresas, donde todos tendrían que ser puestos en cuarentena. Existen directrices claras del Instituto Robert Koch -agencia federal responsable del control y prevención de enfermedades- para tratar a las personas que hayan tenido contacto con personas infectadas. La cuarentena solo está destinada a personas de categoría 1, no a nosotros. A nosotros no nos afecta", señaló.

La categoría 1 corresponde a las personas que tienen mayor riesgo de infección por vivir junto a un individuo infectado o por haber entrado en contacto directo con uno mediante fluidos corporales como, por ejemplo, durante una conversación directa de al menos 15 minutos.

Al llevar a cabo entrenamientos bajo las medidas de aislamiento social, los jugadores de los equipos alemanes no entran dentro de dicha categoría, que obligaría a pasar una cuarentena igual que los infectados.

El Colonia informó el viernes de tres positivos por coronavirus en su equipo, después de los test que realizaron a plantilla y cuerpo técnico el jueves. Estas tres personas pasarán 14 días de cuarentena en sus casas.