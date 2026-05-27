Conference League | Directo, la final: Crystal Palace-Rayo Vallecano

Trofeo de la Conference League. - Europa Press/Contacto/Mikolaj Barbanell

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Rayo Vallecano se enfrenta este miércoles (21.00 horas) al Crystal Palace en la final de la Conference League 2025-26, que se disputa en el Red Bull Arena de Leipzig, donde los madrileños desean con fuerza alzar su primer título europeo y poner la guinda a un buen curso, mientras que el equipo británico llega con más dudas pese a ser favorito.

La final de la tercera competición de la UEFA cita en Alemania a dos contendientes que iluminan a sus barrios y tienen reminiscencias del fútbol de siempre. El Palace al sur de Londres, a unos 11 kilómetros del bullicio capitalino de Inglaterra, y el conjunto de la franja representando a la clase obrera al sureste de la capital española.

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