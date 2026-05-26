Iñigo Pérez: "Hay que obviar los focos y mantener nuestra identidad"

Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, ha asegurado que deben "obviar los focos" y "mantener la identidad" en la final de la Conference League de este miércoles ante el Crystal Palace, y ha pedido a sus futbolistas "que repliquen todo lo que hacen habitualmente" para poder afrontar "más cómodos" un partido de tal envergadura.

"No nos da igual el resultado de mañana y creo que es importante saber que va a haber cosas a las que no estamos acostumbrados. En la final de mañana se juega a algo a lo que vienen jugando desde que son pequeños. Por tanto, hay que obviar los focos, el exceso de atención a nivel emocional y mental y mantener nuestra identidad, que eso nos dé para competir, disfrutar en el partido y, ojalá, ganar la final", declaró en la rueda de prensa previa.

Además, animó a los futbolistas a quitarse la presión. "Si a los jugadores les hubieses dicho, cuando tenían diez años, que iban a jugar aquí un partido y les iban a grabar cámaras, con 50.000 personas, sentirían cero miedo y lo único que harían es correr, jugar y disfrutar. Tenemos que ir hacia esa sensación de cuando jugabas cuando eras niño e intentar quitarnos todo el envoltorio", expresó.

"Solo queda un paso. A los jugadores no les puedo decir 'hay que ganar como sea', porque no lo podemos controlar. Pero les pido que repliquen aquello que les ha traído hasta aquí, que repliquen en el día de hoy y mañana en la previa todo lo que hacen habitualmente, que no cambien sus escenarios, porque eso les va a generar confort y seguridad. Por mucho que queramos hablar de final, de épica, de la primera final en 102 años, todo esto es un partido de fútbol. Cuanto más lo simplifiquemos, más cómodos van a estar y más cerca estaremos de poder ganar", advirtió.

Por otra parte, el técnico navarro espera poder brindar un buen resultado a los aficionados rayistas. "El otro día ya nos dijeron que la deuda estaba saldada, pero sientes deuda emocional y una responsabilidad enorme con ellos. No tiene nada que ver con el resultado, sino con la sensación de que lo que hagas les haga sentir orgullo y pueda saciarles de todos los esfuerzos que ellos hacen por nosotros", subrayó.

"Las colas eternas, los viajes por toda eEuropa dejándose su físico y su economía... La forma de decirles gracias es que seamos nosotros mismos y que podamos brindarles una forma de movernos que va acorde a lo que venimos haciendo estos dos años y medio conmigo y anteriormente con Francisco y con Andoni Iraola", añadió.

Sobre el Crystal Palace, reconoció que comparten con él "rasgos futbolísticos". "Tenemos una forma de entender el esfuerzo y el sacrificio colectivo idéntica. Después, las estructuras son diferentes pero sí que conjugamos el verbo de colectivizar el esfuerzo", manifestó. "Creo que más allá de las comparaciones que haya entre un equipo y otro en diferencias de presupuestos, de valores de mercado y todo este tipo de cuestiones que se han añadido al deporte en las últimas décadas y no tienen nada que ver con el fútbol y el juego, debemos representar muy bien lo que es el barrio de Vallecas, nuestra gente, nuestra afición", explicó.

"Simplemente con eso y mantener nuestro juego y nuestra identidad, todo lo que nos ha traído hasta aquí, creo que será acertado. El resultado no lo podemos controlar, lo anterior, sí. Es importante obviar en un día tan especial el tipo de comparaciones que tienen que ver más con el marketing, la industria y el negocio que con el juego, que mañana es lo que tiene que brillar en la final", concluyó.