El Rayo Vallecano cae en la final de la Conference contra el Crystal Palace

Jean-Philippe Mateta, Crystal Palace - Rayo Vallecano - Robert Michael/dpa

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Rayo Vallecano perdió (1-0) este miércoles con el Crystal Palace la primera final europea de su historia en el Red Bull Arena de Leipzig (Alemania), una Conference League que voló a Londres con el gol de Jean-Philippe Mateta en el minuto 51.

El conjunto español cedió ante un equipo inglés con el mismo objetivo de estrenar su palmarés internacional. Los de Iñigo Pérez fueron un quiero y no puedo, serios en la primera mitad, con dos buenas ocasiones de Alemao y Unai López, pero algo por debajo de la intensidad londinense en la reanudación que trajo el gol.

Mateta aprovechó un balón repelido por Augusta Batalla en el área para decantar una final igualada que frustró el sueño continental de un Rayo que llegó más lejos que nunca en su historia. Tras dos años y medio, y en su adiós al banquillo del Palace, Oliver Glasner llevó al club de Londres a su primer título europeo, como logró estrenar la vitrina doméstica con FA Cup y Community Shield.