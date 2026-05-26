Trejo: "Esto es un regalo, quién me iba a decir que jugaría una final europea con 38 años"

Oscar Trejo durante el homenaje de sus aficionados por su último partido con el Rayo Vallecano en Vallecas - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista argentino del Rayo Vallecano, Óscar Trejo, sabe que este miércoles "las emociones, los nervios y los miedos van a aparecer" cuando al equipo le toque jugar la final de la Conference League ante el Crystal Palace, y se mostró feliz de tener "un regalo" así en su último partido con un conjunto franjirrojo del que se va "como una persona excepcional tanto en lo humano como en lo profesional".

"Sobre todo agradecer a cada compañero el momento y el tiempo que han tenido conmigo, de cada uno me llevo lo mejor, del míster igual y de su cuerpo técnico. Las emociones van a aparecer, los miedos, los nervios para mañana, pero es un día para disfrutarlo, no sólo nosotros sino toda la gente que haya venido, el esfuerzo que ha hecho, descomunal. Sabemos a lo largo de todo el año lo que ha surgido y ojalá que podamos hacer feliz a mucha gente y a gran parte de España que quiere que ganemos", expresó Trejo este martes en la rueda de prensa previa a la final.

El capitán rayista piensa "en un grupo de amigos que va a poder tener la suerte de poder salir y jugar en un estadio que para el equipo es algo mágico, soñado". "Es verdad que el proceso y el camino ha sido duro, pero cuando ha empezado la aventura en julio o en agosto todos decíamos a ver hasta dónde dura y por suerte podemos decir que ha durado. Hasta el último día lo hemos disfrutado y ahora a salir con todo y poder disfrutar al máximo hasta este último día", puntualizó.

"Si nos remontamos a nuestra niñez, quién me iba a decir a mí que con 38 años estaría jugando una final europea, así que es un regalo, como siempre he dicho, haber conocido este club, haber conocido a mucha gente espectacular, técnicos también, y creo que me voy como una persona también excepcional tanto en lo humano como en lo profesional", prosiguió el argentino.

Este tuvo palabras de elogio para su técnico, Íñigo Pérez, y dejó claro su deseo de que le puedan "dar lo que se merece porque al final dedica mucho tiempo, muchas horas durante la semana". "Nos da toda la información necesaria para poder simplificar todo nuestro trabajo cuando juguemos, así que por los compañeros, por los amigos, por toda la gente que se ha quedado en Vallecas, por muchos compañeros que darían la vida por estar en el lugar que estoy yo, lo trato de disfrutar. Juegue o no juegue es un regalo el poder vivir lo que voy a vivir", sentenció.

Por su parte, Álvaro García reconoció que si echase la vista atrás a cuando era niño y jugaba al fútbol, "el niño ese estaría flipando y loco de contento". "Es algo que nadie piensa cuando eres pequeño, que quieres disfrutar, jugar con tus amigos y en ningún momento piensas que vas a ser profesional, imagínate jugar una final europea. Creo que es único y que nos va a hacer muy felices, sobre todo disfrutar el proceso, que eso es importante", subrayó.