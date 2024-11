El I Congreso Internacional de Fútbol Femenino buscará "romper silencios" y obtener "conclusiones reales"

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La primera edición del Congreso Internacional de Fútbol Femenino, organizado e impulsado por el Departamento de Deportes de la Diputación Foral de Guipúzcoa con la colaboración de la Liga F, se celebrará los días 21 y 22 de noviembre en el Recinto Ferial de Gipuzkoa, Ficoba (Irún), y buscará "romper silencios" en el deporte femenino y sacar "conclusiones reales", para convertirse en "un evento de referencia a nivel mundial".

La presentación del congreso tuvo lugar este jueves en la sede de la Liga F en Madrid y contó con la presencia de la diputada de Deportes de la Diputación Foral de Guipúzcoa, Goizane Álvarez, y el CEO de la Liga F, Pablo Vilches, en un encuentro moderado por la periodista Mónica Marchante.

Para Vilches, el congreso se convertirá en "un evento de referencia a nivel mundial en el fútbol y el deporte femenino con el paso del tiempo", y lo con el apoyo de la Liga F. "Tenemos el convencimiento de que la Liga F tiene que ser el motor del deporte femenino en España, la locomotora, quien abra puertas para que otras mujeres y otros deportes sean profesionales", aseguró.

"En el congreso se van a abordar temas de todo tipo, desde el desarrollo y la historia del fútbol femenino, pero también de actualidad. Las jornadas serán un éxito vistos los y las ponentes. Visibilizará las conclusiones que vemos en el día a día. Es una oportunidad muy buena para tender la mano a otros deportes para poder realizarlo", agregó.

Mientras, Goizane Álvarez, resaltó el "ímpetu, el empuje, la convicción y la pasión" con la que han impulsado este congreso. "Es una manera de honrar a todas esas mujeres que siguieron adelante luchando por sus sueños cuando tenían todo en contra. Queremos poner el foco en todo lo que nos falta por conquistar", explicó.

"A través del congreso, transformaremos los códigos culturales que limitan en el deporte y en todos los ámbitos sociales y económicos. Por eso, pusimos el foco ahí, en el arraigo y en el poder transformador del fútbol. El deporte es un espacio de mucho poder, y desde ahí lo llevamos a colegios, economía, política", desarrolló.

Los impulsores del evento persiguen "romper silencios y visibilizar todo aquello" que acerca a la sociedad al "espejismo de la igualdad". "Si no lo ponemos encima de la mesa, seguiremos viviendo en una igualdad que no es real; reivindicar derechos, no sentirnos intrusas", agregó Álvarez.

"Queremos tener conclusiones reales para poder formular políticas. Todavía hay temas gordos que tenemos que abordar sin prejuicios y sin tapujos. Buscamos debatir sobre lo que no hemos debatido hasta ahora", sostuvo la diputada vasca.

Álvarez reveló que la idea de este congreso surgió a finales de 2022, cuando establecieron los objetivos y las temáticas. "Surge de la inquietud que vivimos en el espejismo de la igualdad, porque normalizamos la falta de visibilidad y expresiones y actos de violencia machista, solo reaccionamos cuando son muy evidentes. Lo que naturalizamos en los niños, cuando son adultos de convierten en patrones que ahondan en la discriminación y la injusticia", criticó.

Y el evento de dos jornadas presentará mesas redondas y ponencias sobre la evolución del deporte femenino en España; los factores que pueden aumentar lesiones en jugadoras; las entrenadoras, los equipos técnicos y el arbitraje; la gestión de las emociones en el trabajo en equipo; los desafíos y oportunidades en el desarrollo del fútbol femenino a nivel mundial; la violencia sexual y los abusos de poder en el fútbol; y las instituciones y el fútbol femenino: modelos de iniciación, estrategias de prevención del abandono y nueva gobernanza.

Además, esperan que esta edición, que solo cuenta con el apoyo de la Liga F, abre la puerta a nuevas instituciones. "Construimos el congreso sin creer que podía tener otros agentes que le dieran otro nivel, aunque sí siendo ambiciosos en el contenido. Era sostenible hacerlo de esta amanera, esperamos que quieran estar en el futuro. Estaremos todos siempre que el camino que queremos recorrer sea el mismo", dijo.

"Queríamos traer experiencias internacionales, nos va a dar conocimiento y un cambio de perspectiva, nos aportará un enriquecimiento teórico que podemos llevar a la práctica. Toda experiencia internacional en el deporte base cambia los códigos, por eso era importante abrir ese abanico. Ojalá en el futuro participen más países, para construir estructuras más sólidas e igualitarias", deseó Álvarez, que informó que el 70% de asistentes serán del País Vasco y el 30% restante de otras regiones, incluso Francia.

Finalmente, Álvarez agradeció que los éxitos deportivos del fútbol femenino español, con el Mundial del año pasado como gran obra, "están obligando a las estructuras a moverse". "Ese impacto social de los éxitos las están moviendo y estamos empezando a entender que los valores que tienen que regir esas estructuras tienen que cambiar", concluyó.