El Congreso Internacional de Fútbol Femenino ELEVA se celebrará el 19 y 20 de noviembre en La Ciudad del Fútbol

Archivo - El director de la DFB Euro GmbH, Patrick Kisko, directora de eventos de la RFEF, Gara Cendal, jefe de competiciones de fútbol femenio de UEFA, David Gough, y la directora ejecutiva de Asociación Uruguaya de Fútbol, Victoria Diaz, en la edición - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Congreso Internacional de Fútbol Femenino ELEVA desarrollará su segunda edición los próximos 19 y 20 de noviembre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid, según ha comunicado este jueves la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

ELEVA 2026, donde se reunirán profesionales del fútbol femenino tanto a nivel nacional como internacional, tendrá el objetivo de "potenciar el nivel de la conversación en torno al fútbol femenino", tanto por la "calidad de sus contenidos como por el prestigio de sus ponentes". "Un espacio abierto al debate que, desde la convicción de que el fútbol femenino vive un momento de crecimiento global, invita a reflexionar sobre los retos y oportunidades de futuro para seguir impulsando su desarrollo", destacó el comunicado.

Además del propio congreso, esta segunda edición volverá a contar con iniciativas paralelas como el II Concurso de Fotografía de Fútbol Femenino y la II edición de los Premios ELEVA, con el propósito de seguir impulsando "la visibilidad del fútbol femenino y favorecer la participación de los distintos agentes que forman parte de su ecosistema".