Córdoba: "Ganar al Barça con Messi en el campo te motiva"

Publicado 08/02/2019 15:04:39 CET

"La dinámica es buena, competiremos de tú a tú y podemos sacar buen resultado"

BARCELONA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Athletic Club Iñigo Córdoba ha señalado este viernes de cara al partido contra el FC Barcelona del domingo en San Mamés que poder ganar a los blaugranas y con Leo Messi en el campo "motiva" más todavía y es un aliciente más para buscar un triunfo redentor, tras la derrota en la última jornada de LaLiga Santander en el derbi contra la Real Sociedad (2-1).

"Si juega Messi es un aliciente más para nosotros, poder decir que has ganado al Barça con él en el campo te motiva. Pero no es decisión mía y no estoy centrado en eso", manifestó en rueda de prensa preguntado por qué supondría que jugara el '10' blaugrana o no.

Messi es duda por unas molestias que le hicieron ser suplente ante el Real Madrid en la Copa del Rey, este miércoles. "Su participación siempre afecta al partido. Cuando juega se le ve, si juega intentaremos contrarrestarlo con nuestras armas, y si no, haremos lo mismo con el resto, que no tienen ningún cojo", apuntó.

De todos modos, Córdoba prevé un partido "muy bonito" por el rival y por el momento en el que llega. "Tenemos muchas ganas de jugarlo y afrontarlo y revertir las malas sensaciones del resultado del sábado pasado en Anoeta", aseguró el extremo izquierdo.

"Ningún equipo gana todos los partidos, ni los mejores del mundo. Con Gaizka (Garitano), desde que ha llegado, estamos en una buena dinámica y con buenas sensaciones y eso no tiene que cambiar por mucho que perdiéramos el sábado", añadió para constatar que esa derrota no les aparta del buen momento que viven.

El rojiblanco cree que están haciendo las cosas "bien" gracias al técnico vasco. "La dinámica es buena y sabemos que es un partido que lo vamos a competir de tú a tú y que podemos sacar un buen resultado", auguró de cara a este partido frente al líder.

"Al Barcelona se le gana haciendo un grandísimo partido, primero, y si puede ser que no estén acertados. Tiene muchísimo nivel y calidad, será complicado, pero sabemos cuáles son nuestras bazas, tenemos la parte de la presión y la lucha, el sacrificio. Si les apretamos con intensidad podemos plantearles un partido muy complicado", apuntó al respecto.

Pero, pese a esa buena dinámica del equipo, el Athletic es duodécimo en la tabla y a sólo tres puntos del descenso. "Sabemos que estamos en una situación comprometida, complicada, hay muchos equipos en un pañuelo y en una jornada puedes asomar la cabeza o meterte en el pozo", explicó.

Eso sí, Córdoba está feliz tras el cambio de inquilino en el banquillo de San Mamés. "Eduardo ha sido un gran entrenador y le tengo muchísimo respeto, he aprendido mucho con él. Coincidimos poco, no contó mucho conmigo, pero cada entrenador tiene su idea e igual en la suya encajaba menos. He tenido la suerte que con Gaizka estoy contando con más oportunidades", comentó respecto a Berizzo.

"Con Gaizka tenemos una idea clara de juego, mantenernos defensivamente muy ordenados y ofensivamente intentamos aprovechar lo que tenemos. Al jugar de extremo me pide que cuelgue balones a los delanteros y que pasen cosas en el área", sentenció sobre qué le pide su actual entrenador.