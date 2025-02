Coudet: "Hay que saber elegir e interpretar los momentos ante el Barça"

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Deportivo Alavés, Eduardo Coudet, ha asegurado que deben "elegir" e "interpretar" los momentos en el partido de este domingo ante el FC Barcelona en el Estadi Olímpic Lluís Companys, además de recalcar que deben hacer "un partido perfecto" y sin "errores" si quieren sacar algo positivo.

"Tenemos un rival enfrente ante el que por momentos vamos a sufrir, porque técnicamente es muy bueno. Tenemos que tratar de seguir creciendo en nuestra idea, seguir construyendo una forma. Es muy difícil subir la línea e ir a presionar arriba al Barcelona 90 minutos. Hay que saber elegir los momentos de dónde jugar y cómo jugar. Éramos un equipo físico y hoy nos hemos transformado en un equipo muy físico. Nos falta interpretar los momentos de cada partido", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, insistió en que el conjunto culé llega "en un buen momento". "Futbolísticamente están en un gran estado de forma y con una idea muy clara. Nos enfrentamos a un rival más que difícil en su casa", dijo. "Creo que hay cosas muy buenas, que el equipo es competitivo contra cualquier rival, en casi todos los partidos convierte, nos falta estar más finos en las oportunidades que tenemos para poder liquidar los partidos o ganarlos con mayor tranquilidad", continuó.

Sobre la posibilidad de formar con una línea de cinco atrás, el preparador argentino no quiso adelantar nada. "En Valencia se dio por una circunstancia. Tenemos que seguir construyendo la idea a la que vamos. Hay muchas cosas buenas que tenemos que repetir y otras cosas que mejorar. Sabemos el rival al que nos enfrentamos, la jerarquía que tiene, y que para traer un buen resultado tenemos que hacer un partido perfecto", expresó.

Además, el 'Chacho' insistió en que deben "comenzar a tener partidos con la portería en cero". "Es fundamental en la situación en la que estamos. Hablamos mucho de ese tema porque nos va a dar muchísima más seguridad, porque somos un equipo que anota en casi todos los partidos (...) El rival tiene jugadores de muchísima jerarquía y cualquier error nos puede penalizar, entonces tenemos que hacer un partido casi perfecto, de no cometer errores y también tratar de lastimarle", manifestó.

En otro orden de cosas, confirmó que ni Antonio Sivera ni Joan Jordán estarán disponibles, igual que el sancionado Abdel Abqar, pero sí adelantó que viajará el nuevo fichaje, Pau Cabanes. "He tenido la suerte de poder hablar un poco con Marcelino, que me dio las mejores referencias de Pau. Es un chico con características técnicas y físicas que me gustan y que vamos a tratar de trabajar y sacar una buena versión", manifestó.

"Traer un jugador que está compitiendo con Marcelino te asegura que físicamente trabaja muy fuerte, con la intensidad con la que trabaja él. Lo he visto jugar pegado a banda, de manera interna, como segunda punta... Es un chico que tiene muy buenas características y tiene gol, que siempre es bueno. Trabajaremos con él y nos va a ayudar", añadió.

Por último, Coudet no descartó que el club pueda incorporar a algún futbolista más en el mercado de invierno. "El club se está moviendo, no es un mercado fácil, no hay tantos tantos movimientos, veremos hasta el último minuto si llega alguien más", expresó, reconociendo que igual podrían estar buscando a jugadores arriba.

"Siento que somos un equipo de oportunidades en cuanto al mercado, así que vamos a ver cómo se mueve y cuáles son las posibilidades de traer y qué jugadores salen realmente a nuestro mercado. A Pau tenemos la posibilidad de traerlo porque el Villarreal cerró un jugador de 15 millones de euros. Hay que estar atentos hasta último momento y ver qué es lo que podemos conseguir en el mercado que nos ayude a ser mejores. No es traer por traer", finalizó.