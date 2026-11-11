Courtois: "Mourinho es un poco menos intenso que hace 12 años"

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois, antes de enfrentarse en la Champions League 2026-27 al RB Leipzig en el Santiago Bernabéu. - LGM / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, expresó que el técnico portugués José Mourinho, cuando coincidieron en el Chelsea FC hace 12 años, era "más fuerte" e "intenso" y ahora lo es "un poco menos", aunque "siempre es bueno" trabajar con un entrenador así, y es "justo" lo que necesita ahora el vestuario del conjunto merengue.

"Estoy feliz. Siempre es bueno trabajar con él, es un excelente entrenador. Ignoré su primer mensaje durante dos semanas, porque estábamos en el Mundial. Perdí el mensaje por no tener Wi-Fi en el avión, pero ahora todo está bien", bromeó el meta belga en declaraciones a Sky Sports recogidas por Europa Press.

Courtois aseguró que Mourinho es "más maduro". "En el Chelsea, recuerdo que él era más fuerte en el vestuario, un poco más intenso. Ahora también lo es, pero un poco menos de lo que recuerdo de hace 12 años", explicó sobre su etapa como portero en el club londinenses.

"Pero todavía tiene la misma personalidad, la misma presencia. Se siente en el vestuario. Llegas y él está ahí, se siente que está ahí. Y creo que eso es justo lo que necesitamos", agregó el portero sobre el técnico de Setúbal.

Además, alabó a Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid durante el inicio de la temporada pasada, hasta que en enero lo sustituyó Álvaro Arbeloa. "Me gustó mucho su manera de trabajar. Lo que hizo con el Leverkusen fue excepcional. Y estoy seguro de que le irá muy bien con el Chelsea. Si le dan el tiempo, creo que podrá hacerlo bien", comentó sobre el tolosarra.

Finalmente, Courtois elogió a su compañero Jude Bellingham, "un gran tipo, un buen amigo". "Es un jugador increíble. La primera temporada fue increíble. Y creo que Jude jugó una gran Copa del Mundo, fue el mejor jugador de Inglaterra", comentó.

"Ha mantenido ese nivel y es muy importante para nosotros. Es muy fuerte con el balón, defensivamente, y aún es muy joven, así que espero que se retire con muchos trofeos con el Real Madrid e Inglaterra. Es un gran jugador y un buen amigo", zanjó.