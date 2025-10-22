Courtois: "Si crees que la Liga es la mejor del mundo no te hace falta ir a jugar fuera"

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois calificó de "normal" la cancelación del partido de Liga previsto para Miami y confesó que no hay intención de "revancha" pero sí de mantener la buena línea, después de ganar este miércoles a la Juventus, en el Clásico del domingo contra el FC Barcelona en el Santiago Bernabéu.

"No puedes comparar un partido como el de hoy como el que va a ser el del domingo. La Juve defendió con once atrás y querían salir a la contra. El Barça es un equipo que juega diferente. Se pueden mejorar cosas", dijo el belga, preguntado en zona mixta por la próxima cita liguera contra el eterno rival.

"Revancha es mucho decir. Lo que fue el año pasado, fue. No quieres perder nunca contra ellos pero es importante ganar el domingo delante nuestra afición y seguir la buena línea esta temporada. La temporada es muy larga, cualquier resultado no es definitivo, los dos equipos tenemos presión de ganar", añadió.

Además, el meta del Madrid fue preguntado por el anuncio un día antes de la suspensión del plan de que se jugara el Villarreal-FC Barcelona de Liga en Miami (Estados Unidos) el próximo 20 de diciembre. "Es lo normal, no tenía sentido ese partido. Fue el organizador quien dijo que no, han usado la cabeza y han dicho que no tiene sentido. Es fácil. Si quieres hacer algo así se tiene que votar como se hace en la NFL, y lo haces de una manera transparente y bien", apuntó.

"Si tú crees que tu marca y que la Liga es la mejor liga del mundo no te hace falta irte fuera a jugar tus partidos. Tienes que tener tus estadios llenos primero y mejorar otras cosas. El 'fair play' es bueno pero muchos equipos están vendiendo sus mejores jugadores para cumplir y nos es normal que el primero de septiembre hay clubes haciendo milagros para inscribir sus jugadores. Es lo primero que hay que mejorar y no ir a jugar fuera", añadió.

Por otro lado, Courtois explicó que les faltó algo de movilidad en el ataque contra la 'Juve'. "Críticos siempre habrá. El fútbol es un deporte de fallos, no puedes hacer siempre correcto. No juegas contra alevines. No es fácil. Podemos mover más rápido el balón. El domingo será otro partido, de otra manera", afirmó.

Además, el portero blanco, contento porque "entre todos" están "defendiendo bien", fue preguntado por el buen partido de Jude Bellingham. "Es importante. No sé si necesita meter goles, ha metido muchos y querrá meter goles. Es importante en el juego, con su físico y su talento nos ayuda mucho. Cuanto más gente mejor para nuestro equipo", comentó sobre la actuación destacada del inglés de vuelta poco a poco a su mejor versión tras lesión.