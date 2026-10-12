El Coventry de Frank Lampard firma una goleada histórica ante el Newcastle

Stephen Mfuni celebra su gol en el Coventry City-Newcastle United - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Coventry City ha goleado este lunes al Newcastle (4-1) en el último partido de la sexta jornada de la Premier League, un resultado que permite a los de Frank Lampard abandonar las posiciones de descenso y que impide a las 'urracas' ascender al cuarto puesto.

Un tanto de penalti de Jack Rudoni a los seis minutos permitió adelantarse a los 'sky blues', y Sidiki Cherif incrementó la renta en la reanudación. Sven Botman metió al conjunto de Matthias Jaissle en el encuentro, pero los goles de Ellis Simms y de Stephen Mfuni para los locales acabaron con sus esperanzas.

De esta manera, el recién ascendido Coventry sale de los puestos de descenso, ahora tres puntos por debajo, y celebra su primera victoria en casa en Premier desde la temporada 2000-01. El Newcastle, por su parte, se queda con ocho unidades, a dos de la zona europea.