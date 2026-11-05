Cristiano Ronaldo anuncia su retirada de la selección: "Ha llegado el día de devolveros el '7' de la selección"

Archivo - El delantero portugués Cristiano Ronaldo con el trofeo de la Liga de Naciones. - Christian Charisius/dpa - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delantero portugués Cristiano Ronaldo ha anunciado este jueves su retirada de la selección portuguesa, la que deja después de haber defendido su camiseta durante 23 años, siendo el jugador con más internacionalidades y más goles, y levantando tres trofeos: una Eurocopa y dos Ligas de Naciones.

"Para los portugueses: ha llegado el día de devolver la camiseta siete de la selección de todos nosotros. Nunca lo sentí exclusivamente mío, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, de defenderlo y llevarlo conmigo a estadios de todo el mundo. Hoy llego el día. Es hora de entregarlo al futuro", afirma el delantero portugués en un video publicado en sus redes sociales.

Cristiano apunta que no ha sido "una decisión fácil" y porque es algo que también afecta "al corazón". "Finaliza un viaje que comenzó en agosto de 2003 y que cambió mi vida para siempre. Cuando miro atrás y pienso en todo lo vivido con la seleccion, no solo veo partidos, goles, récords o trofeos. Veo millones de portugueses que nunca conocí en persona, pero forman parte de mi vida", prosigue.

"A lo largo de mi carrera con la selección, traté de superar mi límites. Quería ganar. Quería ser el mejor. Quería hacer historia. Siempre he sido exigente conmigo mismo, siempre quise más, siempre creí que podíamos llegar más lejos y di todo lo que tenía por esto. Hubo victorias que nunca olvidaré, y derrotas que aún hoy me cuesta recordar. Yo también fallé y sufrí por no poder darle a los portugueses lo que tanto quería", señala el máximo goleador histórico de Portugal.

El cinco veces ganador del Balón de Oro recalca que hay algo que "el tiempo no puede borrar", y es el lugar que se ocupa en el corazón de las personas. "Si alguna vez te hice feliz, si alguna vez un gol mío te hizo abrazar a alguien, olvidar una preocupación para sentirte orgulloso de nuestro país, todo valió la pena. Ser portugués también es esto. Sufrir juntos, levantarnos juntos y volver a creer", se dirige a sus fans.

Además, quiso tener palabras de agradecimiento para sus compañeros y entrenadores: "Tuve el privilegio de ser vuestro capitán, pero ningún capitán camina solo, sois parte de mi historia. Y sin los entrenadores, directivos, fisios, utilleros... ninguno de mis éxitos habría sido posible sin vosotros".

También se dirigió a su familia, dándoles las gracias por entender sus ausencias, sus sacrificios y los momentos en los que el equipo tuvo que ocupar un espacio que también les pertenecía a ellos. "Si llegué hasta aquí fue porque siempre estuvimos juntos".

"Hoy termina mi paseo por el campo con selección. Nunca dejaré de ser uno de ustedes. Seguiré sufriendo, vibrando y celebrando cada victoria portuguesa con vosotros. Pasé mi vida trabajando para ser el mejor jugador del mundo y hoy me doy cuenta que la mayor victoria fue representar al mejor país del mundo. Gracias por estos 23 años. Portugal siempre estará en mí. Hasta siempre", concluye el comunicado.

Cristiano Ronaldo deja así la selección portuguesa tras 23 años defendiendo su camiseta, en los que ha conseguido marca 146 goles en 234 partidos, que lo convierten en el jugador luso con más internacionalidades y en el máximo goleador en la historia de Portugal. Además, CR7 ha conseguido levantar tres títulos con la selección: una Eurocopa (2016) y dos Ligas de Naciones (2019 y 2025).

En términos de récord, Cristiano Ronaldo se retira del fútbol internacional siendo el máximo goleador histórico de las Eurocopas con 14 tantos y el que más ediciones del torneo ha disputado (6). Además, también ha participado en seis Copas del Mundo, siendo el único jugador capaz de marcar gol en seis ediciones.