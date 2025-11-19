Cristiano Ronaldo cena con Trump en la Casa Blanca: "Mi hijo Barron me respeta ahora un poco más"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes de un viaje en helicóptero desde la Casa Blanca. - Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA

WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 19 Nov. (dpa/EP) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró que su hijo Barron, de 19 años, ahora le respete "un poco más" por haberle presentado al futbolista portugués Cristiano Ronaldo, invitado por el mandatario a una cena en la Casa Blanca.

"Mi hijo es un gran fan de Ronaldo. Barron pudo conocerle y creo que ahora respeta un poco más a su padre, sólo por el hecho de que yo se lo presenté", expresó Trump durante su discurso en el evento celebrado en la Casa Blanca.

En la cena en Washington, Ronaldo formó parte de la delegación del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman en su visita a Estados Unidos. El crack luso, de 40 años, juega actualmente en el Al-Nassr saudí y su selección ya está clasificada para el Mundial de 2026, el sexto para el '7'.