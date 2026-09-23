Cristiano Ronaldo: "Cuando sienta que no estoy aportando nada en el campo, agarraré el balón y me iré"

Cristiano Ronaldo, en rueda de prensa. - Ricardo Rocha / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo ha afirmado que se retirará cuando "no quieran" contar con él en la selección nacional y cuando "sienta" que "no" está "haciendo nada" ni "aportando nada" en el campo, habiendo admitido que "por supuesto" consideró poner fin a su exitosa carrera este mismo verano después de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"Si el entrenador no cuenta conmigo, puedo irme hoy mismo, sin ningún problema. Cuando no quieran contar conmigo en la selección nacional, cuando sienta que no estoy haciendo nada aquí, que no estoy aportando nada en el campo, que no estoy marcando goles ni creando buen ambiente o que no me quieren aquí, agarraré el balón y me iré", declaró Cristiano este miércoles en rueda de prensa desde la ciudad de Algés.

"Si cuentan conmigo, yo cuento con ellos, el pueblo portugués cuenta conmigo y por eso sigo en la selección. Todo lo que pueda darle a Portugal, y estoy seguro de que seguiré dándole, solo miren los números para ver las diferencias que marco... El día que no cuenten conmigo, no hay ningún problema. Siempre animaré a la selección, ayudaré en lo que me necesiten y siempre seré el espectador número uno", añadió Cristiano.

El capitán de la selección habló durante la rueda de prensa previa al encuentro ante Gales en la jornada 1 de la Liga de Naciones, que será en el Estadio José Alvalade. "Siempre me quedo con la gente a la que le gusto en todos los estadios. Incluso en el estadio del FC Porto podría haber rivalidad porque crecí en el Sporting. En el del SL Benfica, no lo creo. Jugamos allí más a menudo, eso es lo que he leído", continuó.

"Espero que vuelva a ocurrir porque es un estadio donde la selección suele jugar bien. Siento un gran cariño por parte del pueblo portugués. No es porque a un puñado de personas no les caiga bien que no sienta el cariño de los portugueses", ahondó Cristiano en sus reflexiones.

"Llevo muchos años jugando al fútbol y siempre he sido bien recibido casi en todos sitios. En algunos fue más hostil porque jugué en el Real Madrid, el Manchester United o la Juventus. Posiblemente fue el año en que sentí más cariño. No digo que no lo sienta en Portugal. Siento que los portugueses me aprecian mucho y me tienen un cariño especial", dijo.

"Sé y entiendo muy bien que a algunos medios les gusta atacarme e intentar matarme, pero eso no es una posibilidad. Solo con una escopeta, e incluso así, esquivaría la bala. Pero estoy acostumbrado. Llevo haciendo esto más de 20 años. Lo que me importa es la gente a la que le gusto, no la que no. Lo que puedo controlar, lo controlo; y lo que no puedo controlar, no lo controlo", subrayó 'CR7' durante su discurso.

"Mi objetivo son ambos: los 1.000 goles y que la selección intente ganar esta Liga de Naciones. Es una nueva era y debemos felicitar al entrenador Martínez por el excelente trabajo que ha realizado con la selección. Siendo de otra nacionalidad, a veces es difícil por los constantes ataques que ha recibido. Es una nueva era con el entrenador Jorge Jesus, a quien todos conocemos bien", le dio la bienvenida.

"Solo espero que las cosas le vayan bien porque, si le van bien a él, nos irán bien a todos nosotros, los portugueses. Estoy seguro de que hará un excelente trabajo. Estamos preparados. Serán cuatro partidos en 15 días y es difícil. Pero nuestra plantilla es bastante amplia y tiene mucho talento, estaremos listos", aseveró sobre la Nations League.

Luego comentó que contratar a Jorge Jesus "fue una elección perfecta por las características que todos conocemos". "El pasado es pasado. Es una nueva era, un ambiente diferente, conceptos diferentes, tácticas diferentes, un lenguaje diferente. Lo que más deseo es que todo salga lo mejor posible. El entrenador ha mencionado muchas veces que muchos de los jugadores que están aquí ya han trabajado con él; y cuando se trata de acelerar el proceso, es más fácil", opinó 'CR7' al respecto.

"Todos tenemos confianza y esperanza en que todo salga bien. Mañana empezamos con un gran equipo, pero el equipo está muy bien preparado. Será un reto largo porque el entrenador estará aquí muchos años. Le deseo lo mejor y estoy seguro de que fue la mejor opción", añadió.

Además, le preguntaron si esta temporada 2026-27 será la último de su trayectoria profesional como jugador. "No lo sé... Me gustaría responder a esa pregunta, pero no lo sé. Recibí algunos consejos desde finales de mis 30: 'vive el momento', 'no pienses en el mañana', etc. No lo sé. ¿Es posible? Sí. ¿Es bastante probable? Sí. ¿Pero sucederá? No lo sé. De todas formas, os avisaré", contestó el laureado delantero portugués.

"Vengo a la selección porque marco la diferencia en mi club y soy un activo no solo allí, sino que también puedo aportar mucho aquí. Lo que sea que el entrenador necesite de mí en la selección, jugar, salir, entrar o no jugar, el orgullo que siento al representar a Portugal... Nadie tiene más internacionalidades que yo. Eso dice mucho sobre el placer y la satisfacción que siento al venir a la selección", reconoció.

"No es por ninguna otra razón, digan lo que digan. Es un verdadero orgullo y una pasión venir a la selección, no tengo ningún otro interés. Sé que el entrenador cuenta conmigo y por eso estoy aquí. Se trata de poder ayudar en el campo con mi rendimiento, no con mi currículum. Y también fuera del campo, siendo el capitán, teniendo muchos años en el club y conociendo muchas dinámicas de lo que son el fútbol y la selección, y poder ayudar a este grupo de trabajo en lo que necesiten de mí", reiteró.

"No pienso en el mañana. Solo en el día a día. No tengo edad para pensar en el futuro. Para mí, el presente es lo más importante. Sé que muchos todavía están ansiosos por que no venga. Lo noto por la forma en que me preguntan. No todos, solo unos pocos. Pero me concentro en la gente a la que le caigo bien, que quiere que me quede, que me apoya con pasión, que va al estadio a ver a la selección y también a Cristiano. Esa es mi gran motivación para seguir viniendo aquí", recalcó.

Igualmente analizó el fin de su carrera en activo tras la eliminación en el Mundial. "Por supuesto. Siempre pienso en mis decisiones, en el futuro, en el presente. Soy una persona reflexiva. Por eso me ven aquí ahora, significa que voy a continuar. Hablé con nuestro presidente y nuestro entrenador, y cuentan conmigo. Sigo creyendo que soy capaz de ayudar a la selección a lograr sus objetivos", repitió 'CR7'.

"Puedo brindarle mi apoyo a la selección a través de los goles y también fuera del fútbol. Es una generación joven, pero lo más importante es poder marcar goles en el campo y ayudar al equipo a ganar partidos", apuntó un Cristiano "contento" consigo mismo. "Con el paso de los años, uno adquiere experiencia y ve cosas que no cambian. Los críticos siempre estarán ahí, no puedo negarlo. Incluso cuando haces las cosas bien, la gente critica. Imagínate si las haces mal", bromeó.

"Lo más importante es que sé quién soy, sé lo que hice para llegar hasta aquí. Sé lo que hice para tener el éxito que tengo. Sé por qué los niños adoran a Cristiano, porque me ven como un ejemplo. Eso es lo más importante para mí. Seguiré haciéndolo incluso cuando me retire dentro de 10 años. Estoy contento conmigo mismo. No importa si juego mañana, si descanso en el próximo partido. No me importa, me siento bien. La gente que me rodea está bien, confían en mi trabajo. Soy una persona feliz", concluyó.