Cristiano Ronaldo liderará a Portugal en su sexto Mundial

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -
El delantero Cristiano Ronaldo capitaneará a la selección de Portugal en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que se disputa del 11 de junio al 19 de julio, el cuarto torneo mundialista que jugará el de Madeira a sus 41 años, como líder de una convocatoria sin sorpresas y con cuatro porteros.
El luso jugó su primer Mundial en Alemania 2006 y después participó en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Y ahora, en un logro que podría compartir con el argentino Leo Messi y el mexicano Guillermo Ochoa, será capitán de Portugal, con 41 años, en su sexto Mundial.
"En un Mundial, no se sigue un patrón que se ajuste al club, la edad. Todos están concentrados y tenemos que gestionar bien el día a día, eso es todo", comentó el seleccionador del combinado luso, Roberto Martínez. "Ya tenemos mucha información, estamos hablando de casi 40 partidos juntos. Ahora se trata de gestionar al grupo durante el Mundial, algo natural. Tenemos mucha fe en el compromiso y el talento de nuestros jugadores", aplaudió.
El técnico español explicó que esta lista de 27 jugadores responde a que "quería tener dos jugadores por posición", además de tener en cuenta al fallecido Diogo Jota. "Tenemos la voluntad de soñar en grande. La selección de jugadores ha sido un proceso responsable, honesto y con mucho trabajo. Creo que hemos logrado un gran equilibrio", expresó.
A Cristiano Ronaldo le acompañarán hasta cuatro jugadores de LaLiga EA Sports: Joao Cancelo (FC Barcelona), Renato Veiga (Villarreal CF), Gonçalo Guedes (Real Sociedad) y Samú Costa (Mallorca).
--LISTA DE PORTUGAL PARA EL MUNDIAL.
PORTEROS: Diogo Costa (Oporto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting CP) y Ricardo Velho (Genclerbirligi Ankara).
DEFENSAS: Diogo Dalot (Manchester United); Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahce), João Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal CF); Rúben Dias (Manchester City) y Tomás Araújo (SL Benfica).
CENTROCAMPISTAS: Rúben Neves (Al Hilal), Samú Costa (RCD Mallorca), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United) y Bernardo Silva (Manchester City).
DELANTEROS: Joao Félix (Al Nassr), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceiçao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (AC Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (PSG) y Cristiano Ronaldo (Al Nassr).