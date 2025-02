Cristiano Ronaldo: "Mi sueño es ser dueño de un club cuando me retire, espero tener varios clubes"

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo, de 40 años, confesó que su "sueño" es ser dueño de "varios clubes" en el futuro, cuando se retire, que puede ser "en un año, dos o tres", aunque es una cuestión que no le "importa" todavía".

"No tiene mucho sentido ser director de un club. Si puedo ser propietario de un club, ¿por qué iba a ser entrenador, director deportivo o consejero delegado?", declaró el crack luso a la cadena de televisión portuguesa Canal 11, en el día de su 40 cumpleaños.

Por ello, reveló que su "sueño" es ser propietario de un club, algo de lo que está "seguro" que ocurrirá en el futuro. "Espero tener no sólo un club, sino varios clubes", aseguró en una entrevista sobre sus siguientes pasos cuando se retire del fútbol profesional.

El portugués seguiría los pasos de otros futbolistas que se lanzaron a comprar un club una vez colgaron las botas, como Ronaldo Nazario, con participaciones en el Real Valladolid, David Beckham, copropietario del Inter de Miami, o Kylian Mbappe, que compró una participación mayoritaria en el club francés Caen el verano pasado.

Aunque la retirada todavía no es un tema de discusión para Cristiano Ronaldo "Me preguntan que si aún me gusta entrenar o que si es lo mismo que cuando tenía 20 años. No, no es lo mismo. Pero siento la pasión. Siento la pasión de, por ejemplo, de hacer un entrenamiento de finalización, de competir. Aún me gusta", sostuvo.

"Y es extraño, porque hay muchas personas, amigos míos, que dicen, 'no tienes vida ninguna'. Es verdad, pero me gusta. Sé que se va a acabar, de aquí a un año, dos o tres, pero no me importa", comentó el astro portugués.

Ronaldo sigue manteniendo sus rutinas diarias. "Me levanto todos los días a las 8.30. Los entrenamientos normalmente son de mañana, tomo un pequeño almuerzo, bien acompañado, con mi esposa, mis hijos van a la escuela, después entreno, almuerzo con mis compañeros. Por la tarde, descanso, recupero en casa, intento estar con mis amigos, divertirme. Y a la noche, ceno con mis hijos, y ya tranquilidad, veo un película, intento llevar las cosas de manera tranquila, en paz", concluyó.