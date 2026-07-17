El CSD presenta ante los deportistas del CAR de Sierra Nevada sus becas, ayudas y recursos

Aauri Bokesa durante la jornada informativa del CSD en el CAR de Sierra Nevada - CSD

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Deportes (CSD) celebró este viernes en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada una nueva jornada informativa dirigida a deportistas de alto nivel para dar a conocer las becas, ayudas y recursos que el organismo pone a su disposición a lo largo de todas las etapas de su trayectoria deportiva.

Tras los encuentros organizados en las últimas semanas en los CAR de Madrid, León y Sant Cugat (Barcelona), el CSD ha trasladado esta iniciativa al centro granadino, donde representantes del organismo presentaron las principales medidas destinadas a favorecer la protección, el acompañamiento y el desarrollo integral de los deportistas.

Alfonso Sánchez, responsable de este CAR titularidad del CSD, ejerció de anfitrión en una jornada que contó con las intervenciones de Aauri Bokesa, atleta olímpica en Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020 y asesora en el Gabinete de Presidencia; Marta Angulo, técnica de Alta Competición; Natalia Flores, directora de programas de la Subdirección General de Mujer y Deporte; Elisabeth Novo, tutora del Programa de Atención al Deportista de Alto Nivel (PROAD); y Raúl Entrerríos, coordinador del área de colaboración empresarial de la Fundación Deporte Joven.

El encuentro sirvió, además, para conocer de primera mano la experiencia de algunos deportistas beneficiarios de estas medidas, como los nadadores Ángela Martínez y César Castro, y el ciclista Sebastián Mora.

Entre los recursos presentados destacan las becas CSD Team España-ADO; las ayudas de los programas Team España Élite y Team España Estratégico; las ayudas vinculadas a los resultados obtenidos en competiciones internacionales; y las ayudas destinadas a la cotización a la Seguridad Social.

Asimismo, el CSD impulsa la carrera dual mediante programas que facilitan la compatibilización del deporte de alto nivel con la formación académica y la inserción laboral, y también desarrolla ayudas específicas para la maternidad y la conciliación, con el objetivo de garantizar la igualdad efectiva de oportunidades, y pone a disposición de los deportistas servicios médicos especializados para la prevención, el seguimiento y la recuperación de lesiones, con especial atención a la salud física y mental.

Además, ofrece programas de orientación para afrontar con mayores garantías la transición tras la retirada deportiva y promueve, a través de 'España Compite' -gestionado por la Fundación Deporte Joven en colaboración con el CSD-, la implicación del tejido empresarial en el apoyo a los deportistas. Este programa permite a las empresas beneficiarse de desgravaciones fiscales de entre el 45 y el 55 por ciento de las donaciones destinadas a financiar proyectos deportivos, y facilita, asimismo, la obtención de ayudas para la preparación y participación en competiciones internacionales, así como para el desarrollo de iniciativas que impulsen la carrera dual de los deportistas.

Con la jornada celebrada en Sierra Nevada, el Consejo Superior de Deportes concluye esta primera ronda de encuentros informativos en los Centros de Alto Rendimiento, en la que han participado más de 200 deportistas.