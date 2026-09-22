El CTA confirma que Kang-In Lee debió ser expulsado por la entrada sobre Valverde

La acción entre Fede Valverde y Kang-In Lee en el Atlético de Madrid-Real Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha señalado este martes que el VAR "debió intervenir" para corregir al árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias y que el jugador del Atlético de Madrid fuese expulsado por su entrada sobre el centrocampista del Real Madrid Fede Valverde en el derbi del pasado domingo en el Riyadh Air Metropolitano (2-1).

"Kang-In Lee se lanza a cortar un avance de Fede Valverde. Hay impacto con los tacos en la pierna y torsión de la articulación, con riesgo alto de lesión", indicó el CTA en el espacio 'Tiempo de revisión', donde ha analizado las jugadas más polémicas de las jornadas 7 y 8 de LaLiga EA Sports.

En este sentido, el organismo reconoce que la acción del minuto 45 debió sancionarse con tarjeta roja para el surcoreano, que no fue amonestado, y tiro libre directo para el conjunto blanco. Además, resaltó el "error claro y manifiesto del árbitro" y afirmó que el VAR "debió intervenir".

El CTA explicó también la intervención del VAR en la acción entre el 'Cuti' Romero y Jude Bellingham, en la que en un primer momento Ortiz Arias mostró amarilla al inglés. "Se trata de un balón dividido entre dos jugadores. 'Cuti' Romero, tras jugar el balón, pisa la pierna de Jude Bellingham, intensidad con alta carga interpretativa", manifiesta.

"Miguel Ángel confunde el sentido de la infracción. El pisotón se produce en el mismo incidente evaluado por el árbitro. El VAR le recomienda una revisión por confusión de identidad. En el monitor, el árbitro evalúa el pisotón como temerario", indica, acordando que la acción tiene que ser penalizada con "tiro libre directo y tarjeta amarilla", como así fue. "El VAR acertó al intervenir por confusión de identidad".

Sobre el penalti y la expulsión de Dean Huijsen por su derribo a Giuliano Simeone en el minuto 49, explicó que el VAR "acertó al intervenir", ya que es "penalti y roja" y que el árbitro tuvo un "error claro y manifiesto" al mostrarle en un principio la tarjeta amarilla. "Giuliano Simeone se interna en el área. Posición ganada, dirección a portería y balón controlado. Huijsen le agarra del brazo sin opción de disputa de balón, causa-efecto clara", relata.

Por último, 'Tiempo de Revisión' analizó la jugada en la que Martínez Munuera detuvo el juego por la lesión del danés Andreas Christensen durante el Sevilla FC-FC Barcelona en el Ramón Sánchez-Pizjuán (1-3), en medio de un ataque local. "Christensen queda tendido en el suelo tras una disputa con Robbie Ure. El juego continúa y el árbitro espera unos segundos para ver la evolución del jugador", señala.

"Ante la sospecha de lesión grave, decide detener el juego. El árbitro pierde el contexto de la acción al interesarse por el jugador", prosigue. Para el CTA, el colegiado "debe detener el juego en caso de lesión grave", aunque reconoce que "el momento óptimo para detener el juego pudo ser mejorable".