El CTA dice que Gerard Martín sí debió ser expulsado por "juego brusco grave" en su entrada a Almada

Gerard Martín, expulsado con el FC Barcelona. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha considerado como "juego brusco grave" la entrada de Gerard Martín sobre el futbolista colchonero Thiago Almada en el minuto 46 del último partido entre Atlético de Madrid y FC Barcelona, señalando que el jugador culé sí debió ser expulsado con la tarjeta roja que el árbitro principal finalmente le perdonó en el campo.

Marta Frías, portavoz del CTA, puso voz este martes al programa 'Tiempo de Revisión', el análisis que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) realiza mediante su organismo arbitral de las jornadas más recientes de LaLiga EA Sports y de LaLiga Hypermotion, así como de la Liga F Moeve.

Respecto a la jornada 30 en la Primera División masculina, el pisotón de Martín a Almada acapara el protagonismo. "Se produce una disputa entre un jugador del FC Barcelona y uno del Atlético de Madrid con el balón dividido, claramente alcanzable para ambos futbolistas. Es el jugador visitante quien llega en primer término y golpea el balón", dice el CTA.

"Sin embargo, en la continuación de su acción, impacta con los tacos en la parte lateral de la pierna del adversario, justo por encima del tobillo, generándole además una torsión de la articulación. El árbitro en directo valora la intensidad, la zona de impacto y las consecuencias de la entrada, y sanciona inicialmente la acción con tarjeta roja por juego brusco grave. Posteriormente, tras la recomendación de revisión por parte del VAR, se modifica la decisión disciplinaria y la acción concluye con tarjeta amarilla", se alude a la decisión de Mateo Busquets Ferrer.

En su vídeo, el CTA compara este lance con otro similar que se vio en el duelo Valencia-Celta. "El jugador del Valencia se encuentra en clara posesión del balón y lanza el pase a un compañero. De forma posterior, el jugador del Celta interpone la pierna a la trayectoria del gesto técnico del valencianista. En el movimiento natural de este último para volver a apoyar el pie en el suelo, se produce el pisotón. La decisión tomada en el campo por el árbitro no es corregida por el VAR", relata Frías.

"La clave general para diferenciar los diferentes escenarios en este tipo de acciones está en valorar si es un balón en disputa donde ambos jugadores tienen la posibilidad real de jugarlo o si, por el contrario, uno de los jugadores en posesión de balón y en su dinámica de golpeo acaba impactando en el jugador que invade el espacio de este primero. Cuando ambos futbolistas tienen opciones reales de jugarlo, el jugador que llega primero adquiere la prioridad en la disputa, pero mantiene igualmente la responsabilidad de las consecuencias posteriores de su acción", se añade.

"Es decir, el hecho de tocar primero el balón no anula la posibilidad de incurrir 'a posteriori' en juego imprudente, temerario o brusco grave. En este último grupo se encuadra la acción del Atlético de Madrid-Barcelona, así como la del Betis-Rayo ya analizada en el 'Tiempo de Revisión' del 24 de febrero. Para el CTA, en ambos casos se trata de juego brusco grave, sin que tenga relevancia quién toca primero el balón. La sanción disciplinaria correcta debe ser tarjeta roja", subraya el CTA.

Luego Frías aclara que, "cuando un jugador se encuentra en posesión del balón", ahí es cuando "ha ganado la prioridad" y puede ejecutar "su gesto técnico para patearlo"; y que, si es el adversario "quien introduce su pierna en la mecánica de ese golpeo", es entonces cuando está "invadiendo el espacio del jugador que lo juega". Es este segundo jugador quien debe prestar atención y proteger su propia integridad. En este supuesto, no puede responsabilizarse al jugador en posesión del balón de las consecuencias del contacto", apostilla el CTA, exonerando a Almada.